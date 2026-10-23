Ramsés Vidente lanza advertencia a familiares de Laura Bozzo “hay que cambiarla de hospital”

En los últimos días el mundo del espectáculo ha estado muy atento sobre la evolución del estado de salud de Laura Bozzo, luego de que se diera a conocer que presuntamente se encontraba en terapia intensiva.

Ahora ha sido Ramsés Vidente el que ha salido a dar un importante mensaje a los familiares de Laura Bozzo respecto a su evolución los siguientes días, ¿qué recomendación les dio? Aquí te damos todos los detalles.

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Laura Bozzo está hospitalizada / Redes sociales

¿Cómo está Laura Bozzo actualmente?

Al momento se sabe que Laura Bozzo se encuentra delicada pero estable tras ser trasladada a la unidad de terapia intensiva del Hospital General de México, ubicado en la Ciudad de México.

El pasado 13 de octubre de 2026, fue intervenida de emergencia en el Hospital General “El Quemado”, ubicado en Acapulco, Guerrero, sin embargo, debido a complicaciones posteriores a causa de la cirugía, fue traída a la capital del país.

De acuerdo a datos revelados en los últimos días ‘la Señorita Laura’ ha lidiado con cuadros de neumonía, hipertensión pulmonar, afectaciones pulmonares y choque séptico.

Laura Bozzo y su fortuna / Redes sociales

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¿Cuál es la recomendación que hizo Ramsés Vidente a los familiares de Laura Bozzo este 22 de octubre de 2026?

Ramsés Vidente ha estado muy preocupado por la salud de la presentadora, y en su última transmisión en vivo lanzó una inesperada recomendación a los familiares de Laura Bozzo, alegando que es necesario que la cambien de hospital de inmediato.

Como si no fuera suficiente, el vidente aseguró que a través de sus cartas, se le revelaba que Bozzo podría quedar con secuelas importantes, como una parálisis facial.

“Pero sí me vuelve a salir la muerte alrededor de ella, ella no está bien (…) pero necesito que por favor a ella la muevan de hospital, no estoy diciendo que sea un mal hospital, yo lo que estoy diciendo es que ella necesita una operación. Ella tiene un cáncer, algo que está creciendo en su abdomen y que puede provocar la muerte para el 27 de ¡ay, ¿a qué fecha estamos? 27 de octubre… a ella necesitan moverla de hospital y quitar un cáncer o un tumor, algo que tiene, ya” Ramsés Vidente

¡ANA BÁRBARA Y LA BRUJERÍA! 😱 LAURA BOZZO: ÚLTIMA HORA 🚨🔮 TAROT ADVIERTE https://t.co/xAQZztnzjq — ramsesvidente🔮®️ (@ramsesvidente7) October 23, 2026

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¿Por qué Laura Bozzo está enferma? Ramsés Vidente hace impactante declaración

Hace algunos días, Ramsés Vidente tocó por primera vez el tema de Laura Bozzo, y sumamente preocupado reveló que la muerte estaba rodando a la conductora, y que los meses de noviembre y diciembre serán cruciales para ella.

Además, Ramsés Vidente compartió lo que sus cartas le revelaron, asegurando que veía un trabajo de brujería en su contra hecho por alguien de su pasado: “no le vayan a descubrir un cáncer, intestino, algo… Brujería, alguien la tiene enterrada una expareja o la mujer de una expareja, BRUJERÍA para que le vaya mal, brujería rusa…”