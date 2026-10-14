Ramsés Vidente lanza advertencia a Laura Bozzo tras problemas de salud: “Alguien la tiene enterrada” VIDEO

Hace algunas horas se reportó que la conductora peruana, Laura Bozzo, se encontraba delicada de salud, teniendo que ser hospitalizada de emergencia. Afortunadamente, no mucho tiempo después la polémica conductora salió a dar un mensaje a sus seguidores.

Sin embargo, ahora las alarmas nuevamente se han encendido después de que ‘El vidente de las estrellas’, Ramsés Vidente, revelara detalles inesperados sobre la salud de Laura Bozzo, ¿qué dijo? Aquí te lo revelamos.

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Laura Bozzo está hospitalizada / Redes sociales

¿Qué dijo Ramsés Vidente de Laura Bozzo?

En su más reciente transmisión en vivo, Ramsés Vidente habló de lo que le depara el futuro a Laura Bozzo. Según una lectura previa, el vidente compartió que veía que la conductora iba a presentar problemas de cabeza e incluso un paro cardiaco “que se nos cuide mucho Laura Bozzo”.

Tras darse a conocer los recientes acontecimientos en la vida de la peruana, Ramsés nuevamente hizo una lectura este martes 13 de octubre, que lo dejó muy preocupado, pues todo podría indicar un presunto trabajo de brujería en contra de Laura Bozzo.

“La muerte, problemas de salud, oscuridad para Laura Bozzo. Noviembre, diciembre, puede librar ahorita, puede estar en terapia intensiva Laura Bozzo, como ya lo habíamos dicho en abril”, aseguró.

“(…) la puede librar pero la muerte la ronda… no le vayan a descubrir un cáncer, intestino, algo… Brujería, alguien la tiene enterrada una expareja o la mujer de una expareja, BRUJERÍA para que le vaya mal, brujería rusa… si libras noviembre - diciembre, enero ya es para ti” Ramsés Vidente

¡LAURA BOZZO! 😱 ¿PELIGRA SU VIDA? EL TAROT ADVIERTE! #ramsesvidente🔮®️ https://t.co/1i7bNXYPcd — ramsesvidente🔮®️ (@ramsesvidente7) October 14, 2026

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¿Por qué Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia?

El pasado martes 13 de octubre de 2026 el mundo del espectáculo se paralizó luego de que se diera a conocer que la polémica conductora había sido hospitalizada de emergencia en Acapulco.

Según detalles revelados por el programa ‘Hoy’, Laura Bozzo fue sometida a una cirugía de emergencia a causa de una úlcera duodenal, aunque hasta el momento no se tienen más detalles oficiales revelados por la conductora o su equipo de comunicación, por lo que dicha información permanece como una especulación, mientras se dan a conocer los reportes oficiales.

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¿Qué dijo Laura Bozzo tras su reciente aparición pública tras hospitalización de emergencia?

Debido a que no se tenían detalles sobre el estado de salud de Laura Bozzo, en redes sociales comenzaron a rondar un sinnúmero de especulaciones en las que se aseguraba que el estado de ‘La señorita Laura’ era grave, por lo que la conductora reapareció en redes para compartir un mensaje:

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran” Laura Bozzo

Además del supuesto problema gastrointestinal que la habría llevado al hospital de emergencia, el periodista de espectáculos Gabo Cuevas reveló que Laura Bozzo estaría fuera de la televisión a causa de una afectación en la columna.