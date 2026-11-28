Hace poco se dio a conocer que Juan Ferrara, actor mexicano estaba de luto tras la muerte de su hermana Mona Guilmáin, y ahora nuevamente el mundo del espectáculo latinoamericano vuelve a vestirse de dolor al darse a conocer la triste noticia de la muerte de una legendaria actriz de 98 años, ¿de quién se trata y qué le pasó? Aquí todos los detalles.

Muere joven actor de K-dramas tras ser estafado / Canva

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¿Quién fue la actriz que murió a los 98 años de edad?

Este 24 de noviembre de 2026 la Corporación de actores y actrices de Chile emitió un comunicado a través de sus redes sociales, informando el sensible fallecimiento de Delfina Guzmán a la edad de 98 años.

Como era de esperarse, la noticia rápidamente se hizo viral, provocando un sinnúmero de comentarios de los seguidores de la actriz:



“A Delfina Guzmán se le debe recordar en gratitud por su aporte fílmico”

“Tantos personajes maravillosos. Gracias Delfina, QEPD”

“Se nos fue la Reina de las actrices de Chile. La Mami, la genia, la incomparable Delfina Guzmán”.

“Delfina fue una artista cuyo aporte a la cultura chilena es un verdadero homenaje a su sentido de pertenencia… Delfina, tu legado ya es eterno” Corporación de actores y actrices de Chile

Con profunda tristeza, lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra compañera Delfina Guzmán Correa. Una cara, una voz y un talento que son parte de millones de hogares. Nuestro homenaje a Delfina es eterno y su legado ya es parte de la historia de Chile. https://t.co/qyDHmqAVZl — Chileactores (@Chileactores) November 24, 2026

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¿Cuál fue la causa de muerte de Delfina Guzmán?

Hasta el momento, se sabe que Delfina Guzmán murió debido a causas naturales, y no se tienen más detalles acerca de posibles padecimientos que hubieran provocado su inesperado deceso el 24 de noviembre de 2026 en Santiago de Chile.

Siendo considerada una de las figuras más importantes del teatro, el cine y la televisión chilena, el gobierno de Chile decretó duelo oficial este 24 y 25 de noviembre: “El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio informa que el Gobierno de Chile decretó duelo oficial este martes 24 y miércoles 25 de noviembre, con motivo del sensible fallecimiento de la actriz chilena, Delfina Guzmán Correa, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a su invaluable aporte al desarrollo del teatro y la cultura de Chile”.

Delfina Guzmán murió a los 98 años / Redes Sociales

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¿En qué películas y novelas participó Delfina Guzmán?

La trayectoria artística de Delfina Guzmán es considerada como una de las más sólidas de Chile, acumulando experiencia por más de siete décadas en el teatro, el cine y por supuesto, la televisión.

Sería imposible nombrar todos los proyectos de los que formó parte, es por eso, que te enlistamos algunos de los más importantes que marcaron su carrera:



El tango del viudo (1967)

Historia de un roble solo (1982)

Coronación (2000)

El regalo (2008)

La nana (2009)

Rompecorazones (1994)

Oro verde (1997)

El circo de las Montini (2002)

Wena profe (2017 - 2018)

En México las pérdidas de grandes figuras del entretenimiento también han sido duras en las últimas semanas, y un ejemplo claro fue el deceso de Regina Torné, conocida por producciones legendarias como “Como agua para chocolate”.