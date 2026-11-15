Hallan sin vida a joven estrella en un estacionamiento; tenía apenas 27 años, ¿que se sabe de su muerte?

Luego de la dolorosa pérdida que enfrenta Álex Kaffie tras la muerte de su madre, una nueva noticia de luto vuelve a sacudir al mundo del espectáculo. Esta vez, la tragedia alcanzó a una joven actriz que comenzaba a abrirse camino en la industria del entretenimiento.

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¿Quién murió y cómo se dio a conocer la noticia?

La muerte de Angèle Metzger sacudió a la industria del espectáculo luego de que se informara que la joven actriz francesa fue encontrada sin vida el pasado 7 de noviembre en el estacionamiento subterráneo del edificio donde residía en París.

La noticia comenzó a difundirse en medios franceses y rápidamente dio la vuelta al mundo debido a que la artista era conocida por su participación en la serie “About Sasha”, producción distribuida a través de Disney+.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la actriz fue localizado en una zona de estacionamiento del inmueble, lo que de inmediato provocó el despliegue de servicios de emergencia y el inicio de una investigación para esclarecer lo sucedido.

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Angèle Metzger

¿De qué murió Angèle Metzger y qué investiga la policía?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una conclusión definitiva sobre la causa de muerte de Angèle Metzger. Los informes preliminares señalan que la actriz habría caído desde una escalera o una plataforma elevada con vista hacia el estacionamiento subterráneo donde posteriormente fue encontrada sin vida.

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, las cámaras de seguridad habrían captado a la joven intentando acceder a una zona restringida del inmueble al trepar una barrera de seguridad. Esa información forma parte de las indagatorias y todavía se analiza junto con otros elementos encontrados en el lugar de los hechos.

Los equipos de emergencia fueron movilizados tras el hallazgo, pero lamentablemente ya no pudieron hacer nada para salvar la vida de la actriz. Por ahora, tampoco se han dado a conocer detalles sobre posibles homenajes públicos o ceremonias oficiales de despedida para la joven intérprete.

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Angèle Metzger

¿Quién fue Angèle Metzger y cuál fue su trayectoria?

Angèle Metzger fue una actriz y artista francesa que destacó también como música, bailarina y ceramista. Hija del actor Stéphane Metzger y la directora Marie Caldera, creció rodeada de arte y estudió Filosofía e Historia del Arte antes de abrirse camino en el mundo del espectáculo.

La joven alcanzó notoriedad internacional en 2022 gracias a la serie “About Sasha”, distribuida por Disney+, donde interpretó al personaje principal. Su actuación fue reconocida con el premio revelación en el festival Séries Mania, consolidándola como una de las promesas de la televisión francesa.

Además de participar en películas como “Fotogenico” y “Drone Games”, Angèle desarrolló una activa carrera en las artes visuales y la música. Su fallecimiento ha causado conmoción entre seguidores y colegas, quienes lamentan la partida de una artista cuya carrera apenas comenzaba a despegar.