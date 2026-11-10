Familia de María Alicia Delgado ni la veía, pero en el funeral armó pleito con Yodi Marcos, ex de Carlos Bonavides

El funeral de María Alicia Delgado (†) por poco y termina en guerra. Aunque a la comediante se le rindió una muy emotiva despedida, con todos los respetos y admiración que generó en vida, TVNotas fue testigo de un enfrentamiento entre una de sus sobrinas y Yodi Marcos, la exesposa de Carlos Bonavides, quien se encargó de cuidar a la actriz en sus últimos meses.

Recordemos que María Alicia Delgado falleció el pasado 4 de noviembre a consecuencia de un cáncer de páncreas terminal (con metástasis en el hígado, riñón y estómago), que ella había decidido mantener en secreto.

Yodi Marcos y Carlos Bonavides tienen buena relación con el hijo de María Alicia Delgado / Francisco Mancera y Archivo TVNotas

Familiares de María Alicia Delgado y Yodi Marcos pelean en funeral de la actriz

Sobre el pleito que se dio en su velorio, un amigo de la ex de Carlos Bonavides nos dijo: “La cosa se puso muy tensa desde la noche del 4 de noviembre, cuando llegó el cuerpo al velatorio. Yodi estaba muy enojada, porque se quejaba de que los familiares de María Alicia nunca vieron por ella, hasta 2 días antes de la muerte, que aparecieron, y ahora sí estaban en el funeral queriendo tener el control de todo”.

Aunque en un principio todo parecía estar en calma, relata nuestra fuente, esto no duró por mucho tiempo:

Ese día no explotó la bomba, pues solo se permitió a pocos medios de comunicación pasar unos muy breves minutos al funeral. Además, estaban varios productores de Televisa, por lo que la familia de María Alicia no hizo nada. Pero al día siguiente, cuando la prensa sí estuvo durante toda la misa de cuerpo presente y afuera de la sala de velación, haciendo entrevistas, la cosa estalló. Fuente a TVNotas

Nos comentó que una de las principales molestias tuvo que ver con Rafael, hijo de la comediante, de 29 años, que padece una discapacidad auditiva.

“Aunque, en un inicio, Rafa se negaba a dar entrevistas en el funeral, Yodi y su ex, Carlos Bonavides, que lo quieren mucho, lo convencieron de dar unas palabras, y ahí sí los familiares de María Alicia explotaron. Una de sus sobrinas le comenzó a reclamar a Yodi en plena calle. Le dijo que quién se sentía para estar poniendo a Rafa con la prensa y para tomar la decisión de dejar entrar a los periodistas”. Fuente TVNotas

Sus reclamos no pasaron desapercibidos. La fuente relata:

Fue un momento muy inquietante. Trataron de ser discretas, pero los que estábamos ahí nos dimos cuenta de lo ocurrido. Yodi le reclamaba que dónde estuvieron cuando María Alicia más los necesitaba, y la sobrina le contestaba que ellos viven en Monterrey y que les costaba trabajo venir a visitarla, pero que siempre estaban al pendiente. El cuerpo de María Alicia seguía ahí y la sobrina echándole pleito a Yodi, quien no es nada dejada, pero trató de controlarse y se dio la vuelta, ignorándola. Fuente a TVNotas

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Yodi Marcos discutiendo con sobrina de María Alicia Delgado / Francisco Mancera y Archivo TVNotas

¿Qué pasará con la herencia de la actriz María Alicia Delgado?

Esta situación, dice nuestra fuente, ha generado desconfianza en Yodi. “Aunque no se atrevió a decirlo públicamente, a ella le preocupa que los familiares de María Alicia Delgado quieran tener el control sobre la decisión de los bienes que le dejó a su hijo en su testamento. Se le hace injusto que, ahora que va a recibir lo que le dejó su mamá, ahí sí ya estén cerca de él”.

Yodi comentó en entrevistas que cuidaría a Rafael como un segundo hijo, a lo que nuestra fuente nos dijo: “Ya le ofreció irse a vivir a su casa. Lo adora y piensa cumplir la última voluntad de María Alicia, pero Rafa ya tiene 29 años, estudió Diseño gráfico, y a pesar de su discapacidad, es muy funcional, independiente y seguirá por su cuenta. Eso sí, Yodi cuidará de que esta cercanía familiar no tenga una conveniencia y que nadie se aproveche de la vulnerabilidad de Rafa en estos momentos de dolor”.

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¿Qué pasará con la herencia de María Alicia Delgado? / Francisco Mancera y Archivo TVNotas

¿Qué dijo Yodi Marcos sobre su pelea con la familia de María Alicia Delgado?

Tras el enfrentamiento con la sobrina de María Alicia Delgado, Yodi nos dijo fuera de cámara que dichos reclamos no le parecían y se fue prometiéndonos una entrevista, aunque después ya no nos contestó el teléfono. Desconocemos si por presiones de la familia de la actriz o por temor a ellos.

Una noche antes, al inicio del funeral, nos dio detalles sobre qué ocurrirá con los bienes de su gran amiga. “Su preocupación (de María Alicia) era que todo se le entregara como debería de ser (a su hijo). Desgraciadamente, luego pues no se dan las cosas, y yo le prometí que todo iba a ser justo y que él iba a tener lo que ella tantos años trabajó para él, precisamente”.

Y nos confirmó: “Dejó su testamento y el único beneficiado es su hijo. A mí me preguntó si me podía poner (de albacea), pero le dije: ‘No, yo estoy muy ocupada contigo ahorita’, pero le prometí que estaría al pendiente de que todo eso se coordinara. Todo eso va a quedar en muy buenas manos, donde debe, que es con Rafa”.

Y nos compartió que María Alicia presintió su muerte horas antes de que ocurriera. “Empezó con unos ataques de ansiedad y la doctora nos comunicaba que eso es cuando van a ‘descenderʼ, y la ‘Bombona’ (como llamaba a la comediante) me decía: ‘Ya me voy’. Le tocaba la mano, pero insistía en eso”.

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