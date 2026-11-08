¿El último adiós? Galilea Montijo revela misteriosa aparición de María Alicia Delgado en foros: “se fue a despedir”

Desafortunadamente en las últimas semanas la muerte ha estado tocando la puerta de conocidas figuras del medio del espectáculo, como fue el caso de María Alicia Delgado, importante comediante y actriz que fue conocida por su papel de ‘La abuela’ en “Derbez en cuando”.

Aunque a lo largo de los días han trascendido diferentes detalles alrededor de su fallecimiento, hay uno que ha llamado la atención e involucra a Galilea Montijo, ¿qué dijo la conductora de Hoy? Aquí te lo revelamos.

María Alicia Delgado murió el 4 de noviembre a los 77 años / Redes sociales

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¿Cuál fue la causa de muerte de María Alicia Delgado?

El 4 de noviembre de 2026, se informó el lamentable fallecimiento de María Alicia Delgado, notable actriz y humorista, a los 77 años de edad.

Aunque en el momento no se dieron a conocer más detalles acerca de las causas de su fallecimiento, días después se reveló que Delgado dejó este mundo debido a un agresivo cáncer de páncreas en etapa avanzada que llevaba padeciendo.

Se sabe que desafortunadamente esta enfermedad ya había hecho metástasis en órganos como los riñones, hígado y parte de su estómago, por lo que su muerte era inminente, sobre todo después de que la actriz decidiera evitar cualquier tipo de tratamiento.

La actriz perdió la batalla el pasado 4 de noviembre ante un agresivo cáncer / Archivo TVNotas

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¿Por qué María Alicia Delgado no quiso tratarse por el cáncer que padecía?

Yodi Marcos, amiga cercana a la comediante reveló que cuando María Alicia recibió el diagnóstico fatal, tomó la decisión de mantenerlo en privado y además, evitar cualquier tipo de tratamiento y solo buscar medicamentos que le controlaran el dolor.

De acuerdo a detalles revelados por Marcos, la actriz era una persona un tanto miedosa y también muy necia, por lo que al final decidió enfrentar su enfermedad en soledad : “La atacó el cáncer, no quiso ella decir nada, porque siempre fue muy reservada en sus cosas. Desgraciadamente el cáncer era de los peores que hay y era una persona muy necia y muy miedosa, nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal, le mandaron a hacer endoscopias, mil estudios y ella dijo no me voy a hacer nada”, aseguró.

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María Alicia Delgado ya no quiso tomar más tratamientos tras su diagnóstico / Redes sociales

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre el supuesto suceso paranormal que envuelve a María Alicia Delgado?

Durante el breve homenaje que le hicieron en ‘Hoy’ a María Alicia Delgado, Galilea Montijo reveló un suceso muy extraño que ocurrió en los foros de Televisa, según dichos de las chicas de maquillaje.

‘La Gali’ reveló que cuando dieron la noticia del fallecimiento de la querida actriz, las chicas de maquillaje se quedaron sorprendidas, pues según sus dichos, habían visto a María Alicia Delgado días atrás, algo que es imposible porque la comediante llevaba varias semanas hospitalizada.

“Las chicas de maquillaje me decían, cuando dan la noticia, ‘pero cómo, ayer la acabo de ver en los pasillos, o sea, hasta ayer, antier, todavía estaba aquí en los pasillos, se le veía muy bien” Galilea Montijo

No cabe duda que la muerte de la querida actriz dejó un hueco en la vida de los que la conocían y además, en los miles de fans que seguían su carrera. María Alicia Delgado hasta el último día de su vida mantuvo intacto su humor, y prueba de ello fue la fotografía que pusieron en su ataúd.