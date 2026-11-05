Muerte de María Alicia Delgado: El desgarrador motivo por el que la actriz no trató el cáncer que causó su muerte

Tras darse a conocer la muerte de la actriz y comediante María Alicia Delgado, comenzaron a surgir dudas sobre la causa de su fallecimiento y cómo fueron sus últimos momentos de vida.

De acuerdo con la primera información que se dio a conocer, la actriz padecía cáncer y, presuntamente, no recibió ningún tipo de tratamiento para combatir la enfermedad.

Sin embargo, su decisión no habría estado motivada por una completa negligencia, sino con un poderoso motivo que habría puesto por delante de su propia salud: el amor por su hijo.

¿Por qué María Alicia Delgado decidió no atenderse contra el cáncer? Esto es lo que se sabe.

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¿De qué murió María Alicia Delgado? / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de la actriz María Alicia Delgado?

Tras confirmarse su fallecimiento, comenzaron a revelarse detalles sobre los problemas de salud que enfrentaba la actriz. Fue Yodi Marcos, esposa de Carlos Benavides y amiga cercana de la actriz, quien contó que María Alicia padecía cáncer de páncreas en etapa avanzada, con metástasis en otros órganos.

“Desgraciadamente el cáncer era de los peores que hay y era una persona muy necia y muy miedosa, nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal” Yodi Marcos

De acuerdo con su testimonio, la actriz llevaba tiempo sintiéndose mal, pero se había negado a realizarse estudios médicos y recibir tratamientos. Cuando finalmente acudió al hospital debido a un fuerte dolor abdominal, los médicos descubrieron que la enfermedad ya estaba muy avanzada.

Yodi también reveló que, semanas antes de su muerte, María Alicia fue hospitalizada y su estado de salud se deterioró y la actriz incluso habría expresado que no quería ser reanimada ni intubada en caso de que su condición empeorara.

“Hace tres semanas yo llegué a su casa y ella tenía mucho dolor y la llevé a emergencias y ahí nos dijeron que tenía agua en el estómago y en un pulmón (...) El doctor Granados nos indicó que tenía que hacerle una punción para sacarle y drenarle el agua, cosa que ella no quiso, y ella me dijo que si en algún momento había que tratar de reanimarla, entubarla o cosas así que no lo permitiera.” Yodi Marcos

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María Alicia Delgado murió a los 77 años / Redes sociales

¿Por qué María Alicia Delgado decidió no recibir tratamiento contra el cáncer?

Amistades cercanas a la actriz revelaron que se mostró renuente a recibir tratamientos y someterse a procedimientos médicos para combatir el cáncer que padecía, enfermedad que finalmente habría provocado su muerte.

Sin embargo, uno de los motivos que habría influido en su decisión de no atenderse oportunamente estaría relacionado con su hijo. Anteriormente, la propia María Alicia reveló a TVNotas que no podía retirarse de la actuación, pues necesitaba seguir trabajando para cubrir los gastos derivados de la condición de Rafael, quien tiene sordera y requería aparatos costosos para mejorar su calidad de vida.

“Mi hijo ya tiene 28 y gracias a Dios está por terminar la carrera de diseño gráfico. Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón” María Alicia Delgado

Por ello, además de su rechazo a someterse a procedimientos médicos, la preocupación por el bienestar de su hijo habría influido en su decisión de continuar trabajando y postergar la atención de su enfermedad, con el propósito de mantener los ingresos necesarios para cubrir sus cuidados y necesidades. En aquella entrevista con TVNotas, Rafael también comentó que estaba por concluir la carrera de Diseño Gráfico.

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Rafael, hijo de María Alicia Delgado

¿Qué pasará con Rafael, hijo de la actriz María Alicia Delgado?

Durante el funeral de la comediante, al que TVNotas asistió, su hijo Rafael dirigió unas palabras a la prensa para agradecer el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido en este difícil momento. Asimismo, pidió respeto y privacidad para él, su familia y las amistades cercanas a la actriz.

Debido a su condición, el joven necesita acompañamiento constante. Antes de morir, María Alicia habría hecho una petición especial a su amiga Yodi Marcos: que estuviera al pendiente de Rafael en caso de que algo llegara a sucederle.

Precisamente, Yodi Marcos confirmó que el hijo de María Alicia Delgado quedará bajo su cuidado a partir de ahora, con lo que cumplirá la petición que su amiga le hizo antes de partir.

“Yo le hice la promesa de que voy a estar pendiente de él. Gracias a Dios, con los años que hemos tenido de convivencia, siempre ha habido un acercamiento. Rafa me ve como su mamá también, se lleva muy bien con Tadeo (el hijo de Yodi y Carlos Bonavides)” Yodi Marcos

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