Luis Ernesto Franco sufre terrible pérdida; anuncia la desgarradora muerte de su hija: “Lograremos salir adelante”

La madrugada de hoy, jueves 5 de noviembre, se tornó de luto. Luis Ernesto Franco, quien reveló que sufrió abuso en su niñez, compartió en redes sociales la estremecedora noticia de la muerte de su segunda bebé.

Como era natural, la publicación se llenó de comentarios en apoyo a Luis Ernesto, así como a su esposa, Roza Franco, quien contó las dificultades que vivió durante el embarazo y dedicó unas desgarradoras palabras tras la muerte de su hija.

Luis Ernesto Franco sufre la muerte de su bebé; así la despidió su esposa. / IG: @guerofranco

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¿Cómo anunció Luis Ernesto Franco la muerte de su hija con Roza Franco?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Luis Ernesto Franco compartió en su perfil la publicación de su esposa, Roza Franco. En esta, la última mencionada dedicó un desgarrador mensaje en el que externó el dolor de su familia por la partida de su bebé, tras dar a luz a las 23 semanas de gestación.

“Nunca pensé que compartiría esta historia; sin embargo, el duelo es una experiencia que nos toca a todos. El sábado por la mañana, nuestra pequeña partió para estar con Jesús a las 23 semanas de gestación”. Roza Franco

“A las 23 semanas, di a luz a nuestra pequeña. Pudimos sostenerla y despedirnos de la manera más digna posible. Mi esposo y (mi otro bebé) estuvieron en la habitación del hospital durante el parto, e incluso pude recibir a (mi hija) en mis propios brazos”, agregó.

“Irreal. Y, de algún modo, nos quedamos con la experiencia de parto más positiva que podríamos haber tenido, porque tomamos decisiones difíciles a lo largo del camino que, en su momento, no siempre parecían tener sentido”. Roza Franco

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¿De qué murió la bebé de Luis Ernesto Franco y Roza Franco?

En medio del desgarrador mensaje, Roza dio a conocer que su bebé fue diagnosticada con hidropesía fetal a las 20 semanas de gestación. Por esta razón, le sugirieron “buscar una clínica para realizar un aborto”.

“A las 20 semanas, a nuestra bebé le diagnosticaron hidropesía fetal. Nos dijeron que no sobreviviría y nos sugirieron buscar una clínica para realizar un aborto. Al principio, todo se volvió oscuro para mí. Apenas unas semanas antes, había empezado a sentir sus pataditas. Por fin, todo empezaba a sentirse real. ¿Y ahora esto?”. Roza Franco

Sin embargo, tomaron la decisión de buscar una segunda opinión para evitar que la pequeña muriera en su vientre.

“Decidimos buscar una segunda opinión. Viajé a Texas para realizar más pruebas y tuvimos la fortuna de pasar dos semanas más con nuestra (bebé) antes de que falleciera en mi vientre. A las 23 semanas, di a luz a nuestra pequeña”, escribió.

La esposa de Luis Ernesto Franco expresó su dolor por la muerte de su hija. / IG: @guerofranco

Finalmente, Roza destacó la gratitud que siente por las personas que la acompañaron en este duro proceso. Incluso, comentó que Luis Ernesto Franco ha sido un pilar ante este difícil momento.

“Siento gratitud por mi esposo, quien ha sido nuestro pilar y ancla emocional durante todo este proceso. Siento gratitud porque, incluso en medio del dolor y la desesperación, me siento sostenida y profundamente cuidada”. Roza Franco

Por su parte, Luis Ernesto Franco también externó su sentir sobre esta lastimosa partida en la caja de comentarios. Señaló que, pese al doloroso momento que viven como familia, lograrán salir adelante: “juntos”.

“Antes te amaba y te admiraba profundamente, pero caminar por este doloroso viaje a tu lado ha llevado mi amor y mi admiración por ti a un nuevo nivel”, se lee.

“De la mano, podemos aguantar cualquier tormenta. Sé que esta tormenta no durará para siempre y que, juntos, con Dios, lo superaremos. Somos imparables. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar”. Luis Ernesto Franco

Luis Ernesto Franco dedica unas palabras tras la muerte de su bebé / IG

Asimismo, personalidades como Dulce María les dedicaron un mensaje de fuerza en la misma publicación.

“¡Gracias por compartirlo! Siempre será parte de su familia y siempre serán su mamá y su papá. Los abrazo muy fuerte”, se lee.

Dulce María lamenta la muerte de la bebé de Luis Ernesto Franco / IG

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¿Quién es la pareja actual de Luis Ernesto Franco y cuántos hijos tiene?

Luis Ernesto Franco contrajo matrimonio en una boda secreta en enero de 2022 con la modelo e influencer de origen ruso Roza Laven, también conocida como Roza Franco.

Pese a mantener su relación alejada de los reflectores, Franco y Laven han compartido en redes sociales algunos de los momentos más significativos de su vida juntos, entre ellos el nacimiento de su primer hijo en mayo de 2024.

Ahora, en noviembre de 2026, ambos sufrieron la lamentable muerte de su segunda hija. Esta no sería la primera vez que el actor enfrenta complicados momentos en su vida, dado que Luis Ernesto Franco también abrió su corazón y reveló que intentó quitarse la vida tras ser abusado.