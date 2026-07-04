Luis Ernesto Franco rompe el silencio sobre el abuso que sufrió: “No tenía claro por qué había nacido”, VIDEO

Luis Ernesto Franco no se guardó nada. El actor mexicano, recordado por sus papeles en telenovelas y series de gran audiencia, volvió a poner sobre la mesa uno de los capítulos más dolorosos de su vida: el abuso sexual que vivió cuando era apenas un niño.

El actor lo hizo frente a Pati Chapoy, en una charla íntima donde también destapó el abandono de sus padres, su adolescencia marcada por la rebeldía y el momento exacto en que llegó a preguntarse si valía la pena seguir viviendo.

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Luis Ernesto Franco / IG: @guerofranco

¿Qué dijo Luis Ernesto Franco sobre el abuso sexual que sufrió de niño?

Luis Ernesto Franco confirmó que ya había hablado de su abuso públicamente de este tema en 2025. Cuando Pati Chapoy le recordó que él mismo había expuesto la agresión sexual que sufrió en su infancia, Franco respondió con una frase corta pero contundente:

“Sí, lo posteé”. Luis Ernesto Franco

Detrás de esas tres palabras hay años de silencio, culpa y un proceso de sanación que apenas comenzó a compartir con el público. Según explicó, decidió hablar del abuso sexual porque, aunque ya era un actor conocido, por dentro seguía cargando con el dolor de un niño lastimado que nunca tuvo la oportunidad de procesar lo que le pasó.

Luis Ernesto Franco “Cuando tú (Pati Chapoy) me conociste era el mismo niño, nomás que de 22 años, que se estaba abriendo un lugar en la carrera, en esta profesión, pero seguía siendo el mismo niño lastimado”.

Las declaraciones de Luis Ernesto Franco forman parte apenas de un adelanto de la entrevista que Pati Chapoy estrenará este 5 de julio. Sin embargo, sus revelaciones ya desataron toda clase de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios esperan conocer más detalles

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¿Por qué Luis Ernesto Franco dice que su infancia no fue feliz?

Además del abuso sexual, Luis Ernesto Franco relató que su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres y una constante sensación de abandono.

Según explicó, sus padres se separaron cuando él tenía apenas cuatro años. Después de esa ruptura permaneció viviendo con su padre y años más tarde convivió durante un breve periodo con su madre biológica.

Sin embargo, la situación familiar continuó siendo complicada y terminó afectando profundamente su estabilidad emocional.

“Mi infancia no fue una infancia feliz. Yo crecí con traumas y con heridas de abandono”. Luis Ernesto Franco

El protagonista de diversos proyectos de televisión recordó que a los 13 años ya no vivía con ninguno de sus padres: “A los 13 años, ya no vivía con ninguno de los dos. Ambos me corrieron de sus casas”.

Aquella etapa estuvo llena de cambios de residencia, incertidumbre y conflictos personales que poco a poco fueron moldeando su carácter. Luis Ernesto Franco confesó que durante la adolescencia desarrolló una actitud rebelde y desafiante hacia la autoridad, aunque asegura que detrás de ese comportamiento existía un profundo dolor emocional que nadie veía.

“Era muy rebelde, Pati, era muy rebelde. Andaba en malos pasos”. Luis Ernesto Franco

El actor explicó que muchas de sus acciones eran consecuencia de las heridas que llevaba acumulando desde niño.

“Era malo, era inconsciente, no medía las consecuencias, pero no era por maldad”. Luis Ernesto Franco

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Luis Ernesto Franco

/ IG: @guerofranco

¿Luis Ernesto Franco pensó en quitarse la vida tras el abuso sexual?

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando el actor Luis Ernesto Franco habló de la etapa posterior al fallecimiento de su padre y a un divorcio complicado. En medio de esa crisis emocional, Franco reveló que llegó a cuestionar el sentido de su propia existencia:

“Me pasó por la mente. No tenía claro por qué había nacido”, confesó, en una de las declaraciones más honestas de toda la charla. Ese episodio, según relató, fue el punto más bajo de un proceso que arrastraba desde la infancia, cuando el abuso sexual y el abandono familiar dejaron heridas que tardó años en identificar y nombrar.

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Luis Ernesto Franco intentó arremeter en contra de su vida / IG: @guerofranco

¿Cómo logró Luis Ernesto Franco reconstruir su vida tras el abuso sexual y el abandono?

A pesar de las experiencias dolorosas que marcaron gran parte de su vida, Luis Ernesto Franco aseguró que encontró herramientas para reconstruirse emocionalmente y comenzar una nueva etapa.

El actor explicó que la fe desempeñó un papel fundamental en ese proceso de transformación personal. Gracias a ello, pudo entender que ya no era aquel niño lastimado por las circunstancias que vivió durante su infancia.

“Entendí que ya no soy ese niño y que soy un adulto que está sano y que todavía está en esta vida y que puedo construir la vida que quiero”. Luis Ernesto Franco

Esa nueva perspectiva le permitió avanzar y encontrar estabilidad emocional. Con el paso del tiempo, Luis Ernesto Franco conoció a Rosa, su actual esposa, con quien formó una familia y construyó un entorno mucho más sólido y amoroso.