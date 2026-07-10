¡Alfonso Obregón sufre revés! Cancelan clases del actor de doblaje tras nueva denuncia de abuso: ¿Qué se sabe?

En los últimos años Alfonso Obregón, actor de doblaje, ha sido objeto de controversia debido a diversas acusaciones relacionadas con un presunto abuso que se han hecho públicas. Recientemente, comenzó a circular en redes sociales un nuevo testimonio, mismo que habría afectado en la vida profesional del intérprete. ¿Qué sucedió?

Alfonso Obregón dio voz a Shrek / IG: @alfonso_obregon_

¿Quién señaló nuevamente a Alfonso Obregón de presunto abuso?

Se trata de Brenda Rivero, actriz de doblaje de 32 años, quien es hija de los reconocidos actores de doblaje Javier Rivero y Carla Padrón.

A lo largo de su carrera ha trabajado en producciones de televisión, cine y anime. Recientemente, compartió un video en sus redes sociales en el que relata una experiencia que vivió con Alfonso Obregón cuando ella tenía 16 años y él 50, ofreciendo detalles sobre esa situación:

Yo tenía en ese entonces 16, iba a cumplir 17 años y él tenía 50 años. Brenda Rivero

Brenda aseguró que la cercanía de Alfonso con sus papás también hacía que él estuviera “pegado” a ella, hasta que llegó el momento en el que presuntamente la conversación subió de tono:

Él todo el tiempo encima de mí, tratándome súper bonito, cuando de pronto me dice ‘Brenda, ya no aguanto más, me gustas mucho.’ Brenda Rivero

Brenda relató que el episodio más “preocupante” de su experiencia ocurrió durante un viaje a Cancún para celebrar su cumpleaños. Según contó, Alfonso le expresó que sentía una fuerte atracción por ella y luego la llevó a un lugar apartado, donde la besó sin su consentimiento.

Este testimonio se ha hecho viral durante las últimas horas en redes sociales, situación que ha afectado al intérprete mexicano.

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Brenda Rivero compartió su testimonio en redes sociales, sobre su experiencia con el actor de doblaje. / Redes sociales

¿Cancelaron las clases de Alfonso Obregón tras polémica por presunto abuso?

La Escuela Nacional de Actuación, Locución y Comunicación (ENALOC) suspendió de manera preventiva las clases de Alfonso Obregón Inclán, el icónico actor de doblaje conocido por dar voz a Shrek.

La decisión se tomó tras la difusión de nuevas acusaciones de presunto abuso sexual que involucran a una actriz menor de edad en el momento de los hechos.

Por nuestro compromiso con el respeto, la dignidad, la seguridad y la responsabilidad profesional, hemos decidido suspender preventivamente cualquier colaboración relacionada con su persona. ENALOC

La cancelación de las clases se suma a las dificultades que ha enfrentado Alfonso Obregón en los últimos años. El actor ha insinuado en declaraciones previas que perdió roles importantes tras los primeros escándalos de abuso sexual que surgieron en 2024.

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Comunicado ENALOC y Alfonso Obregón / Redes sociales

¿Por qué Alfonso Obregón pidió boicotear el estreno de Shrek 5?

Tras la publicación del primer tráiler en español de Shrek 5, se dio a conocer que Alfonso Obregón no formaría parte del elenco de doblaje, algo que generó sentimientos encontrados entre seguidores.

Ante esta situación, el actor aprovechó una transmisión en vivo con sus seguidores para invitarlos a manifestar su inconformidad y solicitar que volviera a interpretar la voz del famoso ogro.

Además, Obregón pidió a sus simpatizantes que realizaran publicaciones en redes sociales mencionando a las compañías responsables de la película y propuso que, el día del estreno, evitaran asistir a las salas de cine como una forma de protesta.

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