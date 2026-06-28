Alfonso Obregón pide boicotear el estreno de Shrek 5: “¡Mandémosle un mensaje a DreamWorks!”

Desde el anuncio de la llegada de “Shrek 5” a las salas de cine, una de las principales dudas fue si regresaría el elenco original de doblaje en Latinoamérica, que de la mano de Alfonso Obregón, marcaron a toda una generación por su icónica adaptación al lenguaje mexicano.

Tras quedarse fuera del proyecto, el actor de doblaje Alfonso Obregón rompió el silencio en un evento en vivo y desató una nueva polémica al pedirle a sus seguidores llevar su descontento a un nuevo nivel. ¿Qué dijo? Te lo platicamos.

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Alfonso Obregón interpretó a Shrek en las cuatro películas anteriores / IG: @alfonso_obregon_

¿Por qué no llamaron a Alfonso Obregón para doblar Shrek 5?

Si bien la nueva entrega del ogro verde contará con voces icónicas como la de Eugenio Derbez interpretando a “Burro”, en este adelanto no apareció la voz de quien interpretó al protagonista durante las cuatro películas anteriores: Alfonso Obregón Inclán.

Aunque el estudio no se ha pronunciado al respecto, el propio actor reveló que las negociaciones nunca existieron y que se encuentra vetado de la franquicia a raíz de las acusaciones legales que enfrentó por presunto abuso sexual en 2024.

Además, Obregón dejó en claro hace meses que para volver pondría condiciones estrictas que incluyen un aumento salarial, libertad en el doblaje y mayor reconocimiento en los créditos de la película; sin embargo, nadie se ha acercado a negociar con él.

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Alfonso Obregón pide a sus fans no ir al estreno de Shrek 5

En una convivencia con sus fans, el actor no se guardó nada y convocó a un boicot contra DreamWorks y Universal Pictures para meter presión en redes sociales y no apoyar el estreno de la película.

Esta petición dividió internet. Miles de fanáticos apoyaron la campaña argumentando que Shrek pierde su esencia sin la voz de Alfonso, mientras que otros critican su actitud y aseguran que la productora está en todo su derecho de cambiar el elenco tras los escándalos del actor.

“No nos quedemos solo en “No voy a ir a ver la película"; mandémosle un mensaje, etiquetemos a DreamWorks y Universal Pictures.” Alfonso Obregón

Alfonso Obregón pide a sus 3 fans boicotear Shrek 5 y exigirle a DreamWorks que él regrese como el ogro con pago millonario.

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Fecha de estreno Shrek 5

Shrek es uno de los personajes más populares de la historia de la animación. Tras el éxito de “Shrek para siempre” hace 17 años, la quinta entrega finalmente llegará a las salas de cine el 29 de junio de 2027. Esto ocurre tras una serie de ajustes por parte del estudio; originalmente, el estreno estaba planeado para julio de este 2026, después se pospuso para diciembre, hasta que finalmente se acordó la fecha de 2027 como la definitiva.

Shrek 5 se estrenará el 29 de junio de 2027 / IMDB

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