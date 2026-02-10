¿Alfonso Obregón y Eugenio Derbez en pelea? El actor de doblaje lanza : “Creo que ya no voy a ser Shrek”

El futuro del doblaje en español latino de Shrek 5 podría enfrentar un cambio significativo. Alfonso Obregón, actor mexicano que dio voz al ogro verde en las anteriores entregas de la exitosa franquicia animada, informó públicamente que existe la posibilidad de no regresar para la quinta película. ¿Por Eugenio Derbez?

¿Por qué Alfonso Obregón podría no regresar como la voz de Shrek en Shrek 5?

A través de su cuenta oficial de Facebook, Alfonso Obregón publicó un mensaje breve pero directo que generó conversación inmediata entre los fans del personaje.

“Creo que ya no voy a ser Shrek…”, escribió el actor.La publicación fue acompañada por una imagen relacionada con el personaje, lo que llevó a múltiples interpretaciones sobre el significado de sus palabras. Hasta el momento, el actor no ha confirmado de manera definitiva su salida, pero sí dejó claro que su regreso depende de ciertas condiciones relacionadas con la producción del doblaje.

Aunque hubo algunos que expresaron que tuvo que ver con las facilidades que le han dado a Eugenio Derbez y presuntamente a él no. Sin embargo, nada es concreto aún, el actor de doblaje no ha dado más actualización sobre dicho asunto.

Alfonso Obregón es una de las voces más reconocidas del doblaje en México y Latinoamérica. Además de Shrek, ha interpretado a personajes emblemáticos como Kakashi Hatake en Naruto y Marty la cebra en la saga Madagascar, lo que ha consolidado su trayectoria dentro de la industria.

¿Cuáles fueron las condiciones que Alfonso Obregón puso para doblar Shrek 5?

Días antes de su publicación en Facebook, específicamente el pasado 19 de enero, Alfonso Obregón compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde explicó de manera detallada su postura respecto a Shrek 5. En dicho mensaje, agradeció el apoyo del público y estableció las condiciones bajo las cuales estaría dispuesto a regresar como la voz del ogro verde.

Entre los puntos que mencionó se encuentran:



Que su nombre aparezca en los créditos iniciales de la película.

Ser el director del doblaje en español latino de Shrek 5.

Llegar a un acuerdo económico respecto a su salario.

En el video, el actor expresó de forma clara su posición:

“Mi postura es muy clara, lo voy a repetir para que no quede dudas. Si la empresa que se hará cargo de Shrek 5 no me habla y no nos sentamos a hablar de que me den mi crédito cuando empiece la película, dirigirla, y arreglarnos en cuanto a la lana, no la voy a hacer, y no pasa nada. Yo no tengo ningún problema”. Alfonso Obregón

Hasta ahora, no se ha informado públicamente si la productora o el estudio responsable del doblaje ha respondido a estas condiciones.

¿Qué ha dicho Alfonso Obregón tras la reacción del público sobre su posible salida?

Luego de que el mensaje se viralizara, diversos usuarios en redes sociales manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que Shrek 5 no cuente con la voz original del personaje en español latino. Algunos comentarios expresaron preocupación por el impacto que esto podría tener en el doblaje de la película, mientras que otros señalaron que su ausencia modificaría la experiencia del público que creció con la saga.

También surgieron especulaciones sobre si la publicación de Alfonso Obregón podría tratarse de una broma o de una estrategia relacionada con la imagen que acompañó su mensaje.

Hasta el momento, Alfonso Obregón no ha ofrecido nuevos detalles sobre su futuro dentro de la franquicia, por lo que se mantiene la expectativa de una confirmación oficial en los próximos días. Mientras tanto, Shrek 5 continúa generando atención debido al regreso de personajes clave en su versión en español latino y a las decisiones que aún están pendientes sobre su elenco de voces.

