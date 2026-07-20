Rafael Inclán reacciona a las acusaciones contra su primo Alfonso Obregón y pide prudencia ¿Lo defiende?

Las acusaciones contra Alfonso Obregón siguen generando reacciones dentro del medio artístico y ahora fue su primo, el actor Rafael Inclán, quien decidió hablar públicamente sobre el caso. Aunque admitió estar preocupado por la situación, dejó claro que aún desconoce los detalles de la investigación y prefirió llamar a la prudencia antes de emitir un juicio. Sus declaraciones no tardaron en llamar la atención debido al respaldo cauteloso que mostró hacia el reconocido actor de doblaje.

Mira: Famosa actriz de María la del Barrio ¿detrás de los “huesos” de Rafael Inclán? ¿Romance?

Alfonso Obregón dio voz a Shrek / IG: @alfonso_obregon_

¿Qué dijo Rafael Inclán sobre las acusaciones contra Alfonso Obregón?

El actor Rafael Inclán rompió el silencio sobre la polémica que rodea a Alfonso Obregón, actor de doblaje señalado por presunto abuso sexual y acoso. Durante un encuentro con medios de comunicación, explicó que no cuenta con toda la información necesaria para fijar una postura definitiva.

Ante las preguntas de la prensa, Rafael Inclán reconoció que la situación le preocupa, especialmente por tratarse de un familiar cercano. Sin embargo, insistió en que es importante esperar a que las autoridades determinen qué ocurrió realmente antes de sacar conclusiones.

En ese contexto, el actor reflexionó sobre el concepto de acoso y comentó: "¿Acoso? Bueno, pero el acoso es también visual, manual o escrito, ¿no? El acoso es de muchas formas. Con la pura mirada te acosan”, expresó ante los reporteros.

Lee: ¿Maribel Guardia y Rafael Inclán fueron pareja? El actor revela cómo nació su “romance”: “Más atractiva que bonita”

Brenda Rivero presentó una denuncia formal ante autoridades de la CDMX contra Alfonso Obregón / Redes sociales

¿Por qué Rafael Inclán aseguró que primero hablará con Alfonso Obregón?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que Rafael Inclán reconoció que todavía no ha conversado con Alfonso Obregón sobre las acusaciones que enfrenta actualmente. Por ello, dejó claro que buscará contactarlo para conocer directamente su versión de los hechos.

El actor explicó que no quiere emitir opiniones basadas únicamente en versiones externas o información incompleta. Según dijo, considera importante escuchar ambas partes antes de formarse un criterio sobre una situación tan delicada.

“Mientras no se sepa, no... Voy a hablar con Alfonso, a ver en qué situación está y así se le puede ayudar”, declaró, dejando entrever que primero buscará entender el panorama completo antes de pronunciarse con mayor profundidad.

Mira: Rafael Inclán aclara si está en bancarrota y ¿rechaza irse a La Casa del Actor?: “No estoy jodido”

¿Rafael Inclán sabe dónde está Alfonso Obregón actualmente?

Durante la conversación con la prensa también surgieron preguntas sobre los rumores que apuntaban a una supuesta salida de Alfonso Obregón del país. No obstante, Rafael Inclán aseguró que desconoce por completo esa información.

El actor reveló que no ha tenido comunicación reciente con su primo, por lo que tampoco puede confirmar cuál es su situación actual ni cómo avanza el proceso legal relacionado con las acusaciones.

“No sé nada. No nos hemos hablado Alfonso y yo... Pero voy a marcarle a él o a su hermana, a ver quién sabe algo”, comentó.

Además, subrayó que prefiere mantenerse al margen de especulaciones para evitar difundir información incorrecta sobre un caso que sigue bajo atención pública.

¿Confía Rafael Inclán en la inocencia de Alfonso Obregón?

La pregunta más directa llegó cuando los reporteros cuestionaron a Rafael Inclán sobre si confiaba en la inocencia de Alfonso Obregón. Lejos de ofrecer una respuesta contundente, el actor optó por una postura prudente y mesurada.

Inclán evitó asegurar que su familiar sea inocente o culpable y reiteró que todavía no conoce los pormenores de la investigación. Su prioridad, explicó, es informarse mejor antes de emitir cualquier valoración sobre las acusaciones.

Finalmente el actor Rafael Inclán, expresó: “No confío... Confío en que no se haya metido en un problema y que no proceda negativamente para su carrera y su vida”, concluyó.