Rafael Inclán aclara si está en bancarrota y ¿rechaza irse a La Casa del Actor?: “No estoy jodido”

Luego de que el actor “Pocholo” asegurara que Rafael Inclán vivía momentos difíciles, entre rumores de bancarrota, depresión y hasta una posible mudanza a La Casa del Actor, el propio actor rompió el silencio. Aclaró todo y dejó a más de uno sorprendido.

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Rafael Inclán / Archivo TVNotas y cortesía

¿Rafael Inclán está en crisis económica? El actor rompe el silencio

Rafael Inclán se volvió tendencia en los últimos días tras fuertes rumores sobre una supuesta crisis económica, problemas personales e incluso una etapa emocional complicada. Todo esto surgió luego de que el actor José Luis Cordero “Pocholo” ventilara públicamente que su amigo podría estar enfrentando dificultades financieras tras su divorcio.

Ante la ola de especulaciones sobre si Rafael Inclán está en bancarrota, el propio actor decidió hablar de frente y aclarar su situación actual. En un encuentro con medios, el veterano intérprete reconoció que en algún momento sí atravesó un apuro económico, pero negó rotundamente que sea tan grave como se ha dicho.

“Yo en algún momento declaré que andaba apretado económicamente, pero no tanto como dicen. Bendito Dios Televisa me ha protegido hace varios años que tengo una exclusiva”, expresó.

Con estas declaraciones, Inclán dejó claro que su situación está lejos de ser alarmante, desmintiendo versiones que apuntaban a una caída financiera importante.

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Rafael Inclán / Archivo TVNotas y cortesía

¿De qué vive Rafael Inclán actualmente y cómo mantiene su estabilidad económica?

Uno de los temas que más intrigaba al público era cómo genera ingresos Rafael Inclán actualmente, ya que muchos asumían que había dejado de trabajar o que no tenía fuentes de ingreso estables.

El actor fue claro: sigue activo profesionalmente y cuenta con respaldo económico gracias a su trayectoria. Por un lado, mantiene una exclusividad con Televisa, lo que le asegura ingresos constantes; además, continúa participando en proyectos teatrales, lo que refuerza su estabilidad.

Incluso, fiel a su estilo directo y sin filtros, reconoció que si en algún momento se quejó, pudo haber sido exagerado:

“Entonces, si me quejé, estaba mal. Todo bien hace años. Sería ilógico y mamón quejarse, que yo no sé administrarlo es otra cosa, no es culpa de nadie. No estoy jodido”. Rafael Inclán

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Rafael Inclán / Archivo TVNotas y cortesía

¿Rafael Inclán se mudará a La Casa del Actor? Esto dijo

Otro de los rumores que más ruido generó fue la supuesta posibilidad de que Rafael Inclán se mudara a La Casa del Actor, un lugar destinado a artistas que necesitan apoyo, lo que encendió aún más las alarmas sobre su supuesta mala situación.

La versión tomó fuerza cuando “Pocholo” incluso ofreció públicamente darle alojamiento si lo necesitaba. Sin embargo, Inclán desmintió completamente esta posibilidad y aseguró que jamás ha estado en ese escenario.

“No se la pedí, estoy muy bien. Qué bueno, se lo agradezco, pero nunca le dije que necesitaba irme con alguien” Rafael Inclán

Lejos de incomodarse, el actor respondió con humor a la propuesta: “Y si me voy con alguien, que no sea con él”.

Con esto, dejó claro que no contempla ingresar a La Casa del Actor ni depender de apoyo externo. Sin embargo aseguró que el servició era maravilloso para todo aquel que sí lo necesite.

Así alzo la voz Rafael Inclán: