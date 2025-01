¡Y cómo no! Rafael Inclán se molesta con reporteros tras preguntarle si está preparado para la muerte

Rafael Inclán, reconocido actor y comediante mexicano, protagonizó un momento tenso con reporteros tras ser abordado sobre la reciente muerte de la cantante Dulce, su excompañera en la obra de teatro Perfume de Gardenia. Aunque comenzó compartiendo algunas palabras de respeto por su talento, el tono cambió abruptamente cuando los reporteros le cuestionaron si estaba preparado para su propia muerte.

Rafael Inclán: “Nunca fui amigo de Dulce, pero respeto su talento”

La inesperada muerte de Dulce conmocionó a la comunidad artística, generando diversas reacciones entre sus colegas. Inclán, conocido por su sinceridad, admitió que no tenía una relación cercana con la cantante, pero destacó su admiración por su talento.

“Muy triste porque… Nunca fui su amigo, nunca fuimos amigos. La admiro como artista, como cantante y estuvimos juntos en el teatro” Rafael Inclán

El actor recordó sus momentos compartidos en Perfume de Gardenia y cómo, desde su camerino, escuchaba la poderosa voz de Dulce. “De pronto no lo crees. Estuvimos ahí, la oía en mi camerino cantar, pocas voces como la de Dulce, pero nunca tuvimos una cercanía de amistad. Que en paz descanse”, agregó.

Dulce funeral / IG: @dulcelacantante

Rafael Inclán enojado con la prensa: “¡De pend... me preparo para morirme!”

Durante la entrevista, una reportera le preguntó si ya estaba preparado para la muerte, algo que desató la molestia de Inclán y sin dudarlo respondió:

“¡De pen... me preparo para morirme! Que me muera y ya” Rafael Inclán

En ese momento el actor quiso disminuir su tono con humor: “Imaginen que me preparo y digo: ‘Señor, ¿cómo me van a poner? ¿Me van a poner en la cruz al pin... diablo?… Que me muera y ya… No te puedes preparar mentalmente, teniendo mi edad”

A la par, la reportera trató de explicar que se refería a lo legal y el actor se apresuró a decir: “Legalmente, no sé, ¿también te meten preso ya muerto?”, Una vez más, la periodista le dijo que se refería a un testamento o papeles e Inclán fue tajante con su respuesta: “Es mi vida privada y bye, y perdón”.

Redes sociales se dividen en opiniones

La reacción explosiva de Rafael Inclán ante la pregunta sobre la muerte desató una ola de comentarios en redes sociales, dividiendo a los usuarios. Mientras algunos lo acusaron de ser intolerante y poco profesional, otros salieron en su defensa argumentando que la pregunta era demasiado personal e inoportuna.