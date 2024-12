Dulce: La familia rompe el silencio tras el deceso de la cantante, hacen importante petición

El mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto en plena Navidad. Este 25 de diciembre de 2024 murió la cantante Dulce, tras permanecer hospitalizada varios días y ser sometida a una delicado operación.

La triste noticia fue confirmada por la hermana de la cantante, Isabel Noeggerath, quien publicó en sus redes sociales un breve pero emotivo mensaje en el que señaló que la intérprete de ‘Déjame volver contigo’ ya estaba en el cielo cantándole a su madre.

“Hermana, ya estas con nuestra mamá en el cielo cantándole, te voy a extrañar, descansa en paz, te amo” Isabel Noeggerath

Isabel no dio mayor información acerca de las causas de la muerte de Dulce. Sin embargo, la periodista María Luisa Valdés Doria difundió que una de las mejores voces de México perdió la vida tras luchar contra el cáncer de pulmón. En ese momento la familia de la cantante permaneció hermética y no desmintió ni confirmó la información difundida.

Falleció Dulce a los 69 años / Archivo TVNotas / @dulcelacantante

Dulce, la cantante muere, su familia rompe el silencio y hacen desgarradora petición

A través de la cuenta oficial de Instagram de Dulce la familia y equipo de la cantante emitió un comunicado con el que confirmaron el deceso de una de las estrellas más grandes de la música mexicana.

Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Dulce, una artista excepcional y una persona maravillosa que dejó una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocieron. Familia y equipo de Dulce

Además, aprovecharon la publicación para hacer un llamado para vivir el luto por la terrible pérdida que enfrentan en paz:

En este momento de gran dolor y pérdida, pedimos respetuosamente a todos los medios de comunicación y a la opinión pública que nos brinden espacio y comprensión para que su familia pueda vivir su duelo en privacidad y paz. Familia y equipo de Dulce

Finalmente cerraron el comunicado destacando el fastuoso legado de la cantante recordada por hits musicales como ‘Lobo’ y ‘Tu muñeca’ y agradeciendo el apoyo y respeto sin dar más detalles de los últimos momentos de Dulce y las causas de su muerte.

Dulce muerte, comunicado de la familia / Familia y equipo de Dulce

Dulce: Su funeral se lleva a cabo en total hermetismo y revelan que la familia “no permite decir nada”

Nos dimos cita en una famosa funeraria en el sur de la Ciudad de México a la que fueron trasladados los restos de la cantante.

En el lugar presenciamos la llegada de algunos amigos de la cantante para darle el último adiós. El primero en llegar fue Guillermo Rebolledo quien nos dijo que fue expareja de la cantante. Sin embargo, a su salida nos dijo que no les permitieron decir algo de la muerte de la cantante y que no le fue posible ver a alguien de la familia de Dulce.

Rafael Herrerías y Guillermo Rebolledo en el funeral de Dulce / Luis Pérez

No se nada. Me apena que ni siquiera sé y yo estoy aquí. Soy muy allegado pero no hay manera. No hay manera, no me contesta nadie. Nada más está una amiga de ella y nadie sabemos nada. No me dan ni información. Guillermo Rebolledo

Además, reveló que no tuvo la oportunidad de despedirse de la cantante.

Por su parte, Rafael Herrerías llegó al velorio y comentó que no había tenido la oportunidad de platicar con nadie de la familia y que tampoco pudo visitar a la cantante en el hospital. Reveló que quería hablar con algún miembro de la familia pero que no le habían contestado y destacó y lamentó que el sensible deceso de la cantante se da muy cerca de la muerte de Silvia Pinal.