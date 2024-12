Dulce: el audio desgarrador en el que confirmó su cáncer y habló de su muerte

La mañana de la Navidad de este 2024 se envolvió en una atmósfera de tristeza al trascender la noticia del fallecimiento de Dulce. La cantante emitió a principios de diciembre un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que anunciaba que su estado de salud la obligó a posponer algunos conciertos que tenía programados.

En ese momento, la intérprete de ‘Tu muñeca’ fue enfática en que las presentaciones no serían canceladas, sino reprogramadas y aseguró que se reencontraría con su público muy pronto. Hecho que tristemente ya no ocurrirá.

“Lamentablemente, esta situación me obliga a POSPONER las fechas de mis próximos conciertos. Sin embargo, quiero dejar muy claro que NO ESTÁN CANCELADOS; estamos trabajando en la reprogramación para poder reencontrarnos muy pronto”. Dulce

Dulce: Tuvo cáncer y reveló que por ello tuvo episodios de pérdida de memoria

El origen de los problemas de salud de Dulce se remontan al primer trimestre de 2024. La cantante fue sometida a una cirugía en la que le extirparon un riñón por un tumor que le detectaron. En ese momento se dijo que la masa tumoral era benigna, es decir, que no se trataba de cáncer.

Sin embargo, en junio, TVNotas habló en exclusiva con Dulce, la cantante, y nos reveló que el tumor que le quitaron sí era cancerígeno.

“Era grande y maligno. Bendito Dios estaba encapsulado. Por eso no generó infección en mi cuerpo ¡Era cáncer! Pero estaba ‘encerrado’” Dulce

La exintegrante de ‘Grandiosas’, en ese entonces, nos contó que antes de recibir el diagnóstico tuvo pérdida de memoria:

“Antes de enterarme tuve pérdida de memoria. De pronto tomaba mi celular y no recordaba el nombre de a quién iba a llamar. Veía la lista de contactos y no recordaba a las personas. Tuve miedo”. Dulce

En la misma conversación, Dulce señaló que no tuvo quimioterapias y que en ese momento no se encontraba tomando medicamentos y aseguró que no le dolía nada y tenía una gran salud. Atribuyó su veloz recuperación a que tenía hábitos saludables, no fumaba y no tomaba.

Dulce, el principio del fin: en su última hospitalización habían esperanzas de una recuperación

Después de esto, en los primeros días de diciembre de 2024 fue noticia que la cantante nuevamente había sido ingresada al nosocomio. En ese momento surgieron diferentes versiones acerca de su estado de salud. Algunas apuntaban a que tenía cáncer y que uno de sus pulmones habían colapsado. Ante la ola de especulaciones, su yerno Moisés González habló para el programa ‘Hoy’ y desmintió lo que había trascendido en algunos medios.

“No tiene un pulmón colapsado ni cáncer. Su condición inició con una neumonía complicada, y tras varios estudios, se diagnosticó empiema pleural. Esto requirió una cirugía de urgencia para drenar el líquido acumulado”. Moisés González, yerno de Dulce

El yerno de la cantante Dulce, tras revelar que, en efecto, ella había sido operada de emergencia, dio un mensaje de esperanza al público, destacando que era una mujer que era muy sana. Además, señaló que había optimismo en los médicos que la trataban. Asimismo, descartó que se tratara de una metástasis del cáncer que le habían diagnosticado antes.

“Es una operación delicada con posibles riesgos, pero Dulce es una mujer muy fuerte, sana, y los médicos tienen un pronóstico optimista. A pesar de eso, no dejamos de estar preocupados... Se ha especulado que tiene una metástasis descontrolada a raíz de su diagnóstico anterior, lo cual es falso. Gracias a Dios, no se encontraron células malignas en la biopsia realizada”. Moisés González, yerno de Dulce

Dulce habló del diagnóstico de cáncer, de su muerte y de la posibilidad de reencontrarse con sus padres fallecidos, AUDIO

En la exclusiva conversación que tuvimos con Dulce en junio de este año, nos dijo cómo tomó la fuerte noticia del cáncer y habló de su propia muerte:

“Cuando me dijeron que era maligno, no tuve miedo a morir. Soy muy creyente y sé que el día que yo me vaya me van a recibir mis padres. Volver a verlos sería para mí una felicidad. Pero ese valor que tengo no me da derecho de largarme de este mundo y dejar a mi familia sufriendo. Mi testamento ya lo tengo pero le hice ajustes para dejar todo en orden”. Dulce

¿De qué murió Dulce, la cantante?

Este 25 de diciembre de 2024, Isabel Noeggerath, la hermana de Dulce, confirmó la muerte de la cantante al publicar en su perfil de Facebook un mensaje desgarrador:

“Hermana, ya estas con nuestra mamá en el cielo cantándole, te voy a extrañar, descansa en paz, te amo” Isabel Noeggerath

A los minutos del triste anuncio, la periodista María Luisa Valdés Doria, de Multimedios, dio a conocer que la intérprete de ‘Tu muñeca’ murió a causa de cáncer de pulmón en un hospital de la Ciudad de México por la mañana de este 25 de diciembre. Sin embargo, al momento, la familia de Dulce no ha revelado con exactitud las causas del deceso.

Por lo dicho por María Luisa, podría intuirse que el cáncer de riñón habría migrado a sus pulmones, lo que se conoce como metástasis. No obstante, será hasta que su familia se pronuncie que sepamos lo que realmente le pasó a la estrella de la música mexicana. Descanse en paz.