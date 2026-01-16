Rafael Inclán sufre terrible accidente y provoca preocupación su estado de salud: ¿Qué le pasó al actor?

Rafael Inclán recientemente sufrió un accidente, lo que generó preguntas sobre lo ocurrido y su estado de salud. La información comenzó a circular de manera puntual, por lo que surgió el interés por conocer qué pasó con el actor y cómo se encuentra tras el incidente. A continuación, te contamos los detalles que se han dado a conocer hasta el momento.

Rafael Inclán tuvo un accidente. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Rafael Inclán?

Televisa Espectáculos informó que Rafael Inclán, actor de cine, teatro y televisión, se encuentra en proceso de recuperación luego de sufrir una caída que le ocasionó diversas molestias físicas.

Según el reporte, el intérprete ha requerido cuidados médicos y el uso de antiinflamatorios como parte de su tratamiento, con el objetivo de aliviar las molestias derivadas del incidente. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el lugar o las circunstancias exactas de la caída.

¿Cuál es el estado de salud de Rafael Inclán?

Rafael Inclán habló sobre su estado de salud luego de la caída que sufrió. El actor explicó que las molestias están relacionadas con una condición previa en la cadera, la cual requiere atención constante, pero señaló que su evolución es favorable y que continúa atendiendo las indicaciones médicas mientras retoma poco a poco sus actividades.

El propio Inclán detalló que el malestar se originó en una prótesis que tiene desde hace tiempo y que cualquier incidente puede provocar inflamación en la zona. “Traigo un problema en la cadera de mucho tiempo, de una prótesis, en cualquier resbalón o caída se resiente toda el área y alrededor se inflama, pero ahí estamos”, explicó, dejando claro que la situación está bajo control.

De cara a su próximo cumpleaños, el actor se mostró tranquilo y con buen ánimo, pues el 22 de febrero cumplirá 85 años. Al hablar de su edad y su estado actual, comentó: “Tengo 85, 86 u 89, mejor no hago cuentas, estoy bien”.

¿Quién es Rafael Inclán?

Rafael Inclán es un actor mexicano con una trayectoria que abarca cine, teatro y televisión. Nació en Mérida, Yucatán, y a lo largo de su carrera ha participado en numerosas producciones que lo han mantenido vigente en distintos formatos. Su trabajo le permitió transitar por diferentes etapas de la industria audiovisual mexicana, adaptándose a los cambios generacionales y de estilo.

Durante las décadas de 1970 y 1980, Rafael Inclán tuvo una presencia constante en el llamado cine de ficheras, un periodo que marcó una parte importante de su filmografía. Posteriormente, logró incorporarse a la televisión sin dificultades, convirtiéndose en uno de los actores de su generación que mantuvo continuidad laboral. En años recientes, también ha participado en proyectos del denominado Nuevo Cine Mexicano, ampliando su registro dentro de la pantalla grande.

En televisión, formó parte de la serie La escuelita VIP, donde compartió créditos con Jorge Ortiz de Pinedo y Luz Elena González. En el ámbito teatral, es conocido por interpretar el papel principal en El avaro, obra de Molière. Además, Rafael Inclán pertenece a una familia con tradición actoral, ya que es primo de Alfonso Zayas, Raúl “Chóforo” Padilla y del actor de doblaje Alfonso Obregón.

Además de su trabajo en cine y teatro, Rafael Inclán ha participado en diversas telenovelas, consolidando su presencia en la televisión mexicana. Entre las más importantes de su trayectoria se encuentran:



El pecado de Oyuki

Cadenas de amargura

Muchachitas

Volver a empezar

Alborada

Amar sin límites

La verdad oculta

Ni contigo ni sin ti

Para volver a amar

Amores verdaderos

Mi marido tiene familia.

Los hilos del pasado.

