Actor de telenovelas tuvo un trágico accidente, perdió un ojo; entre lágrimas, da detalles ¿recuperará la vista?

Han pasado 11 años desde que Diego Mesaglio, actor argentino conocido por su participación en ‘Rebelde Way’, sufrió un fatídico accidente que le provocó la pérdida de visión en su ojo izquierdo. Si bien el histrión se atendió en su momento, nada se pudo hacer.

Si bien el actor aprendió a vivir con esta condición, nunca perdió la esperanza y recientemente le informaron que era candidato para un trasplante de córnea. Así fue como él mismo lo informó.

Diego Mesaglio / Redes sociales

Ve: Salvador Zerboni enfrenta terrible enfermedad: “Ya no hay de otra”, dice el actor

¿Cómo fue el accidente que le quitó la visión a Diego Mesaglio, actor de ‘Rebelde Way’?

Todo se suscitó en 2014. Diego Mesaglio estaba en el baño de su casa cuando una botella de alcohol mal colocada en una repisa cayó, provocando que el líquido entrara directamente a su ojo.

Por supuesto, Diego acudió inmediatamente al hospital para recibir auxilio. Según el histrión, fue víctima de una mala práxis por parte de los médicos, lo que ocasionó la pérdida de la visión de su ojo izquierdo.

“Yo estaba limpiando unas cosas, apoyé en la repisita del baño una botella de alcohol y, cuando se patinó, la quise agarrar, estaba abierta y me entró alcohol en el ojo. Voy a una clínica, me hacen los supuestos primeros auxilios, pero no me lavan bien. Casi ni me lavan, y me echan una gotita de anestesia”, relató en su momento.

Mencionó que la falta de una limpieza profunda y la anestesia “debilitaron su ojo” hasta perderlo por completo. Si bien admitió que, en un principio, fue un impactante para él, con el tiempo aprendió a aceptar que lo ocurrido no había sido su culpa.

“Yo, al tener todo dormido, no me estaba dando cuenta. Me calmaba el dolor, pero estaba empeorando todo lo demás, así que después me entero de que se pone una gota cada 12 horas y yo me vacié el pomo en una noche. Para ponerle un título fue una mala praxis. No es mi culpa que al otro le dé impresión, le dé asco”, resaltó.

Diego Mesaglio / Redes sociales

Te recomendamos: Exgalán de telenovelas reaparece tras años lejos de la TV ¿volverá a actuar? Rompe el silencio a las críticas

¿Qué dijo Diego Mesaglio de su próximo trasplante de córnea?

En un programa argentino, se compartió un audio en el que el propio Diego Mesaglio anunció que pronto recibirá un trasplante de córnea. Si bien señaló que hace 9 años ya se había sometido a una que no funcionó, dijo tener mucha confianza en que esta vez sí funcione.

“Me llamaron y dijeron: ‘Hola, ¿Mesaglio Diego? Sí, tenemos tu córnea’... El año pasado me había resignado a todo eso. Hoy llegó en un momento justo” Diego Mesaglio

Aunque no dio muchos detalles sobre cuándo será la intervención, destacó que su ojo está “más fuerte actualmente”, por lo que hay muchas posibilidades de que su cuerpo acepte el trasplante.

Por supuesto, sus fanáticos no dudaron en solidarizarse con él y desearle todo lo mejor en su intervención para que recupere la vista.

¿Quién es Diego Mesaglio, actor que perdió la vista en un accidente?

Diego Alberto Mesaglio, mejor conocido solo como Diego Mesaglio, es un actor y músico argentino. Actualmente tiene 41 años. Inició su carrera en 1991, cuando apareció en un comercial de televisión.

A partir de allí, se le ha visto en varios proyectos importantes como:

Chiquititas

Verano del 98

Rebelde Way

Floricienta

Graduados

Tras su accidente, siguió apareciendo en televisión, aunque de forma menos frecuente. Es relativamente activo en redes sociales. Tan solo en Instagram, tiene 276 mil seguidores.

Es muy hermético en cuanto a su vida personal. Algunos medios locales han mencionado que tiene una hija. Sin embargo, el actor no ha hablado de este asunto.

Mira: Famoso actor enfrenta cargos por prostitución tras operativo; ¿Iría a la cárcel y cuál sería su condena?