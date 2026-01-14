Exgalán de telenovelas reaparece tras años lejos de la TV ¿volverá a actuar? Rompe el silencio a las críticas

Un actor reconocido por ser galán de telenovelas sorprendió a sus seguidores al reaparecer públicamente tras varios años alejado del medio artístico. La expectativa sobre su regreso ha generado interés en el público, te contamos de quién se trata.

No te pierdas: Famoso dejó los reflectores para convertirse en sacerdote: ¿De quién se trata?

¿Qué actor galán de telenovelas reapareció?

Valentino Lanús, reconocido actor de telenovelas, reapareció en el ojo público. Su regreso ha generado comentarios en redes sociales, especialmente por críticas sobre su físico, cuestionando que del galán que muchos conocieron poco ha quedado.

El actor, que compartió créditos con artistas como Sara Maldonado, Anahí y Jacqueline Bracamontes, habló sobre su estado actual y cómo ha enfrentado las críticas de su físico, luego de que en redes sociales los internautas señalan que ya no se parece a aquel galán de telenovelas que conquistó la pantalla chica. Ahora resaltó que su enfoque está en mantenerse saludable y disfrutar de su vida personal y profesional.

“Si vieras cuántas horas entreno y la fuerza que tengo, es algo increíble, estoy inmensamente feliz y saludable, eso está increíble. Dios lo que nos ponga y cómo nos ponga, inmensamente feliz, dedicado a mi hija, a salir adelante y echarle ganas, disfrutar la vida”, dijo Lanús durante un encuentro con medios.

Lanús se sumergió en un proceso de introspección y aprendizaje espiritual. Vivió en la selva durante varios años, donde practicó yoga, estudió textos sagrados y desarrolló técnicas de respiración y meditación, lo cual lo llevó a vencer el cáncer.

No te pierdas: Exgalán de telenovelas sorprende con nuevo aspecto; así luce ahora el actor mexicano

Valentino Lanús reaparece tras su retiro: ¿planea volver a la actuación? / Foto: Redes sociales

¿Valentino Lanús regresa a la TV?

Valentino Lanús habló sobre un posible regreso a la televisión, aclarando que actualmente mantiene un estilo de vida alejado del espectáculo. El actor explicó que desde hace tiempo se retiró y que únicamente participa en ocasiones necesarias, priorizando su tranquilidad y la dedicación a su familia.

“No (extraño los medios), estoy en otra forma de vida completamente. Desde hace mucho tiempo me retiré y solo en ocasiones necesarias, regresamos, pero tengo una vida muy tranquila, feliz y dedicado a ser papá”, destacó Lanús.

Sobre su relación con los seguidores, Valentino Lanús señaló que mantiene un vínculo cercano con ellos, más allá de su presencia en los medios, diciendo que “somos amigos, aquí estamos”.

Respecto a un retorno a la televisión, el actor dejó claro que no tiene planes concretos y que el futuro depende de circunstancias que aún no se definen. “Mi regreso no es un no rotundo porque solo Dios sabe el camino dónde nos va a poner, pero estoy en otra historia. No me gustan las historias, no me gusta el medio y lo que se maneja, no es un mundo que me es atractivo”, mencionó, explicando su perspectiva sobre la industria y su decisión de mantenerse al margen.

No te pierdas: Valentino Lanús revela que se encontró a Dios y desata las burlas en redes

Valentino Lanús reveló si planea volver a la actuación. / Foto: Redes sociales

¿Valentino Lanús tiene problemas económicos tras dejar las telenovelas?

Valentino Lanús negó tener problemas económicos tras su retiro del mundo del espectáculo, asegurando que ha sabido organizarse y buscar alternativas para mantenerse. El actor señaló que su enfoque ha sido siempre encontrar mecanismos que le permitan sostener su vida fuera de los reflectores.

“Hay que ingeniárselas, ni modo, buscamos los mecanismos siempre”, explicó, destacando que, aunque reconoce los beneficios de la farándula, también es consciente de los retos que implica trabajar en ese medio.

Con esto, Lanús dejó claro que su alejamiento de la televisión y el entretenimiento no ha estado motivado por dificultades económicas, sino por decisiones personales y prioridades familiares.

No te pierdas: Valentino Lanús revela que se encontró a Dios y desata las burlas en redes

Valentino Lanús reaparece: esto dijo sobre un posible regreso a la actuación. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Valentino Lanús?

Valentino Lanús, nacido el 3 de mayo de 1975 en Ciudad de México, es un actor cuya trayectoria comenzó en el modelaje antes de integrarse al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Su primer papel en telenovelas llegó gracias a la productora Carla Estrada, quien lo invitó a participar en María Isabel (1997) junto a Adela Noriega, marcando el inicio de su carrera en la televisión.

A lo largo de los años, Lanús trabajó en diversas producciones, consolidándose como un rostro recurrente en telenovelas mexicanas. Entre sus papeles destacan Amor gitano (1999), La casa en la playa (2000) y Primer amor… a mil por hora (2000), donde interpretó a Imanol Jáuregui Tasso junto a Ana Layevska. También actuó en El juego de la vida (2001) como Juan Carlos Domínguez y tuvo participaciones en Mariana de la noche (2003), Amar otra vez (2003) e Inocente de ti (2004).

En su carrera más reciente, Valentino Lanús siguió participando en producciones de televisión y cine. Estelarizó Amar sin límites junto a Karyme Lozano y Llena de amor en 2010 con Ariadne Díaz. Además, en 2014 formó parte de la película de comedia dominicana ¿Por qué los hombres son infieles?, sumando experiencia en cine dentro de su trayectoria artística.

En 2023, Lanús regresó brevemente a la televisión como protagonista de la telenovela ‘Tu vida es mi vida’. Sin embargo, al concluir las grabaciones, anunció su decisión de retomar su vida espiritual en la selva, dado que priorizó su crecimiento personal y el bienestar de su familia

No te pierdas: Maky y Valentino Lanús tienen ‘incómodo’ reencuentro