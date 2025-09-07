Famoso dejó los reflectores para convertirse en sacerdote: ¿De quién se trata?

En el mundo el espectáculo hay famosos que de pronto tienen un cambio radical en sus vidas, algunos modifican el rumbo y sus vocaciones se trasladan a un escenario totalmente distinto. Este es el caso de un famoso influencer que cambió las redes por la religión y se hará sacerdote. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso influencer se convirtió en sacerdote?

Originario de Granada, España, el influencer Pablo Garna creció en un entorno donde la estética, el arte y la espiritualidad convivieron desde temprano. Aunque su formación académica no ha sido ampliamente difundida, su sensibilidad hacia temas sociales y existenciales se hizo evidente desde joven.

Con el tiempo, desarrolló un fuerte interés por el mundo de la moda y la comunicación digital, lo que lo llevaría a convertirse en uno de los influencers más populares de España en su segmento.

Durante más de cuatro años, Pablo Garna fue una figura destacada en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumuló más de 720 mil seguidores. Su estilo visual mezclaba moda contemporánea con un enfoque reflexivo, lo que lo convirtió en un perfil atípico dentro del universo influencer.

Más allá de las campañas publicitarias y los viajes, su contenido se caracterizaba por integrar mensajes sobre propósito, fe y autenticidad. Fue precisamente esa dualidad la que conectó profundamente con su audiencia.

Lee: Confunden a actriz de Televisa con otra actriz fallecida por veneno de rana en ritual espiritual, VIDEO

Pablo Garna / IG: pablogarna y canva

¿Por qué el influencer Pablo Garna decidió convertirse en sacerdote?

Pablo Garna, modelo e influencer español sorprendió al mundo virtual al anunciar su salida definitiva de las redes sociales para seguir un camino profundamente distinto: el sacerdocio. Con una trayectoria envidiable (marcada por campañas de moda, viajes, humor y espiritualidad) Garna rompió el molde del influencer tradicional al confesar que lo más valioso que había vivido no eran las cifras ni las colaboraciones, sino los “milagros emocionales” compartidos con su comunidad.

La noticia se propagó rápidamente por plataformas como Instagram y TikTok, generando miles de reacciones y comentarios. Lo que para muchos representaba el pináculo de una carrera en redes, él lo dejó atrás por una llamada que, según sus palabras, llevaba tiempo escuchando: la de una vida de oración, servicio y silencio interior .

En un emotivo video acompañado por una carta pública, Pablo explicó su decisión y pidió oraciones para esta nueva etapa. Además, anunció que durante septiembre cumpliría algunos compromisos ya pactados antes de ingresar oficialmente al seminario.

Te puede interesar: Famoso actor de Hollywood visita al papa León XIV en el Vaticano y deja mensaje espiritual

Valentino Lanús: La historia del actor que se convirtió en guía espiritual

Además de la historia de Pablo Garna, un famoso actor de telenovelas tomó un camino parecido. Valentino Lanús cambió su vocación como actor, y ahora se gana la vida como guía espiritual.

A sus 50 años, el exprotagonista de telenovelas como Primer amor… a mil por hora y Las tontas no van al cielo ha dejado atrás su vida frente a las cámaras para enfocarse completamente en compartir conocimientos sobre meditación, respiración consciente y desarrollo personal. Actualmente, lleva el cabello largo, con canas visibles y viste ropa cómoda, adecuada para su práctica espiritual.

Lanús emprendió un profundo viaje de introspección y búsqueda interior. Pasó varios años viviendo en la selva, donde se dedicó a la práctica del yoga, el estudio de textos sagrados y el desarrollo de técnicas de respiración y meditación. Este proceso lo ayudó, según cuenta, a superar el cáncer .

Este cambio en su vida no ha sido algo pasajero. En diversas entrevistas y publicaciones ha compartido que su transformación espiritual ha sido un camino de más de 15 años. Durante ese tiempo, vivió un retiro prolongado en la selva, donde perfeccionó distintas técnicas de sanación que, asegura, fueron clave en su recuperación.

Mira: Tefi Valenzuela, en búsqueda espiritual: “He pasado meses sin estar con nadie”