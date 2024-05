Tefi Valenzuela, en búsqueda espiritual: “He pasado meses sin estar con nadie”

Tefi puso en pausa su carrera musical para participar en La casa de los famosos y en Hotel VIP. Ahora está lista para retomar su proyecto como cantante. Sobre su vida amorosa, nos cuenta que no está en pareja, pero sí ilusionada.

¿Qué tanto han cambiado las letras de las canciones de Tefi con el paso del tiempo?

“Hay una evolución en la manera de escribir por lo que estoy viviendo. Antes siempre hablaba de cosas tristes, decía: ¿Por qué solo me viene la inspiración cuando estoy triste? Ahora trato de escribir diferente”, comentó.

“Para reconocer la felicidad hay que pasar por ciertas experiencias que pueden ser dolorosas. Y no hay que juzgarlo como bueno o malo. Solo son experiencias para ser mejores. Ahora estoy tratando de poner mi inspiración en momentos de felicidad”. Tefi Valenzuela

Te puede interesar: Eduin Caz despide a integrante de Grupo Firme con emotivo homenaje: “Jamás se me olvidará este día”

Tefi Valenzuela habla de su situación sentimental

“Nunca he dejado de creer en el amor. Es lo que nos mueve. He estado soltera mucho tiempo. También me enamoré de estar sola. De tener independencia, tranquilidad. Pero ya me gustaría compartir con una persona el día. Creo que estoy preparada. Estoy ilusionada. No en pareja, pero tranquila. Y como que me gusta alguien”, agregó.

No te pierdas: Captan a Becky G y Thalía discutiendo en los Latin AMAs 2024 ¿Qué fue lo que pasó?

¿Y qué pasa con tu vida s3xu4l?

“Por mi imagen, puedo ser una mujer sensual. Pero no tiene quever con s3xu4l¡d4d exactamente. Aunque la gente no lo crea, he estado meses y meses sin nadie porque, para mí, el s3x0 es la energía creadora más poderosa. Como llevo una vida muy espiritual, no creo que pueda mezclar mi energía con cualquier persona. Sí me fijo muchísimo”, dijo.

“Me gustaría que el hombre que sea mi pareja haga un trabajo espiritual, para poder experimentar la relación que deseo: De tranquilidad, paz, confianza, soporte mutuo. Necesito que esté en el mismo camino que yo. Ahora me fijo, más que en el físico o en el dinero, en que sea una buena persona”. Tefi Valenzuela

“Me encantaría casarme y formar una familia. Congelé mis óvulos. Tengo 34 años y no siento que quiera tener un hijo ahorita. Entonces preferí adelantarme para no tener ese apuro. Sí quiero casarme, más no quiero tener hijos pronto. No me gustaría tener un hijo por donación de esperma. No siento que quiera ser madre soltera. Quiero darle una familia a mi hijo. Si no, tampoco siento la necesidad de ser madre”, señaló.

Mira: Sandra Itzel ratifica la demanda de divorcio que presentó vs. Adrián Di Monte “Por fin termina este infierno”

¿Qué representó para Tefi estár en La casa de los famosos?

Sobre lo que representó ser la primera eliminada de LCDLF dijo: “Fue traumático porque era la primera oportunidad con Telemundo y, obviamente, era algo que quería mucho. Pero, me sirvió estar tres meses como panelista. Hice amistades. Económicamente me fue bien. Pero nadie va con la mentalidad perdedora”.

La casa de los famosos / Telemundo

“Sobre mi renuncia a Survivor, aunque muchos me criticaron, me demostré a mí misma que yo me pongo primero. Sí fue muy difícil. En la televisión no pueden dimensionar lo difícil que es. Lo describí como diez días en el infierno. Yo soy de ciudad y cero de naturaleza”, añadió.

“Me encantaría tener un calendario con mis objetivos. Creo que fue mucho mi responsabilidad no haber sido disciplinada y seguir un camino. Los proyectos en televisión son dinero asegurado, pero, por eso mismo, he retrasado mis otros planes”, concluyó.

Para más notas con esta, consulta el número más reciente de tu revista TVNotas.