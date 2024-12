Confunden a actriz de Televisa con otra actriz fallecida por veneno de rana en ritual espiritual, VIDEO

Un lamentable suceso que cobró la vida de la actriz Marcela Alcázar en un ritual espiritual en Durango ha causado conmoción: La mujer perdió la vida luego de que se le administró veneno de rana, una práctica conocida como kambó. Sin embargo, este trágico suceso ha generado confusión, ya que en redes sociales se difundió erróneamente que la fallecida era la actriz de Televisa, Marcela Alcaraz.

El caso de la actriz Marcela Alcázar: una tragedia en Durango durante retiro espiritual

Marcela Alcázar falleció el 1 de diciembre como lo revelaron medios locales y era conocida como Marsh. Durante la ceremonia del retiro espiritual, la joven fue expuesta al veneno de rana, una toxina que, según se reportó, le provocó graves síntomas como vómitos y diarrea. A pesar de ser trasladada urgentemente a la Cruz Roja, su estado de salud empeoró y, tras 20 minutos de intentos de reanimación, se confirmó su fallecimiento.

Marcela Alcázar, era una joven apasionada por el cine y había participado en diversas producciones locales siendo originaria de Durango. La noticia de su muerte fue lamentada por la comunidad artística de la región, quienes expresaron su dolor a través de redes sociales, como lo hizo la productora Mapache Films, que escribió un emotivo mensaje de despedida.

Por si no lo viste: Actriz fallece por efectos del veneno de rana en retiro espiritual

Mapache Films lamentó la muerte de Marcela Alcázar / Instagram

Confusión en redes sociales: ¿por qué se vinculó el nombre de Marcela Alcaraz en la muerte de Marcela Alcázar?

La tragedia de Marcela Alcázar cobró relevancia rápidamente en los medios nacionales. Sin embargo, la confusión surgió cuando algunos de estos medios erróneamente identificaron a la joven fallecida con el nombre de Marcela Alcaraz, una actriz conocida por su participación en programas de Televisa, como el popular unitario ‘Como dice el dicho’.

La noticia errónea se viralizó rápidamente en redes sociales, generando inquietud entre los seguidores de la actriz. Frente a esta confusión, la actriz de Televisa, Marcela Alcaraz quien fue confundida con la mujer que perdió la vida por la similitud entre sus apellidos, decidió aclarar la situación a través de un mensaje publicado en sus redes.

Checa: Muere reconocida actriz arrastrada por una ola gigante mientras practicaba yoga

Marcela Alcázar falleció por consumir veneno de rana en un retiro espiritual / Instagram

Marcela Alcaraz desmiente su muerte y aclara el malentendido

A través de un comunicado en Instagram, la actriz de Televisa desmintió su fallecimiento y explicó que la confusión se había originado debido a la similitud de su nombre con el de Marcela Alcázar. En su mensaje, Alcaraz agradeció las muestras de apoyo, pero aclaró que se encontraba en perfecto estado de salud.

“Hola, ¿cómo están? Quiero aprovechar este espacio primero para saludarlos, después para que me vean y vean que estoy viva y todo bien. Quiero aclarar que yo no fui a ningún tipo de retiro espiritual, no fui a Durango, no consumí ningún tipo de veneno, estoy viva y estoy bien”, comenzó a decir.

La actriz también aprovechó para enviar sus condolencias a la familia de Marcela Alcázar y lamentó profundamente su trágico deceso. “Tengo entendido que esta confusión deriva de que sí hay una persona que falleció en estas circunstancias y su nombre es Marcela Alcázar. Quiero darle el pésame a su familia y a sus amigos”, indicó.

Mira: Muere querido actor de telenovelas a los 32 años

La actriz continuó solicitando a los medios y periodistas tener más cuidado con lo que se publica: “No sé en qué momento esta nota se confundió, los apellidos, no lo sé, pero quiero invitar a los periodistas que han difundido esta nota a investigar bien sus fuentes. No puede ser que sea replicado, esta noticia que es absolutamente falsa y han afectado a mi familia, a mis amigos, a gente que está a mi alrededor sin ninguna necesidad porque es absolutamente falso y todo por no investigar correctamente. Incluso en la mañana en un noticiero de Televisión Azteca tenían correcta la fotografía, los datos y en lugar de decir Marcela Alcázar, el conductor dijo Marcela Alcaraz. Los invito a todos a que de verdad hagan conciencia de la responsabilidad que tienen cuando tienen el micrófono y la pluma porque pueden afectar muchísimo a familias y gente que no tienen porqué afectar. Yo tengo un hijo de 5 años entonces imagínense que alguien llegue a la escuela y la digan ‘oye, ¿qué tu mamá se murió?’ Es un trauma innecesario que no tiene por qué pasar. Entonces quiero invitar a todos esos periodistas y a todos esos medios que han difundido la noticia de mi falsa muerte para que rectifiquen su error”, dijo.

En su publicación una usuaria se identificó como amiga de la verdadera víctima y ofreció disculpas por la confusión: “Hola, nosotras somos amigas de Marcela Alcázar, la persona que falleció por la aplicación. Hay una confusión en los nombres, son personas totalmente distintas, lamentamos que te confundieran”, escribió.

En respuesta, la actriz de Televisa comentó: “Gracias, lamento su pérdida y esperamos se haga justicia pronto”.