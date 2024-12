Muere reconocida actriz arrastrada por una ola gigante mientras practicaba yoga

La actriz de 24 años, murió trágicamente al ser arrastrada por una ola gigante mientras practicaba yoga en un acantilado de la isla Koh Samui, en Tailandia. Lamentablemente hablamos de la actriz rusa Kamilla Belyatskaya.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre, pero hasta el 1 de diciembre encontraron su cuerpo y los videos del accidente se han hecho virales en redes sociales.

Muere actriz Kamilla Belyatskaya arrastrada por una ola gigante mientras practicaba yoga.

Lee: Muere querido actor de telenovelas a los 32 años

Kamilla Belyatskaya fallece en su lugar favorito en Koh Samui

Kamilla era una apasionada viajera y amante de la naturaleza. En sus redes sociales, compartía constantemente fotos y reflexiones sobre Koh Samui, describiéndolo como “el mejor lugar del mundo”.

Durante su última visita, la actriz expresó su felicidad absoluta en publicaciones que resonaron entre sus seguidores. “Gracias, universo, por estar aquí ahora. Soy muy feliz”, escribió en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Todo ocurrió cuando la actriz decidió practicar yoga en el famoso Lad Ko Viewpoint, un lugar conocido por sus impresionantes vistas al Golfo de Tailandia. Sin embargo, el área donde Kamilla se encontraba no estaba marcada como peligrosa, ya que es un mirador y no una zona de baño. Esto no evitó que la naturaleza cobrara un giro inesperado y fatal.

Muere actriz Kamilla Belyatskaya arrastrada por una ola gigante mientras practicaba yoga.

Te puede interesar: Fallece querida actriz de la telenovela ‘Pedro el escamoso'; escondió su terrible enfermedad

Accidente fatal de Kamilla Belyatskaya captado en video

Kamilla estaba acompañada de su novio, quien permaneció en otra área mientras ella se aventuró a un sector rocoso. Según reportes del Daily Mail, las olas comenzaron a agitarse con fuerza, y una de ellas, de aproximadamente dos metros, la arrastró al mar.

Los equipos de emergencia llegaron 15 minutos después, pero las condiciones del mar hicieron imposible rescatarla a tiempo. Su cuerpo fue encontrado el 1 de diciembre, a más de un kilómetro del lugar donde fue vista por última vez.

En redes sociales rápidamente se difundieron los videos de la actriz, antes de ser arrastrada por la ola y los momentos en lo que lucho contra el mar.

Este accidente ha motivado a las autoridades locales a reforzar las medidas de seguridad y concienciar a los turistas sobre los riesgos asociados con el entorno natural.

Muere actriz Kamilla Belyatskaya arrastrada por una ola gigante mientras practicaba yoga.

No te pierdas: Muere exintegrante de ‘My chemical romance’ a los 44 años

Novio de Kamilla Belyatskaya colabora con las autoridades tras el accidente

El novio de Kamilla, testigo del trágico suceso, colaboró con las autoridades en la investigación pues pudo presenciar como el mar acababa con la vida de su novia. La comunidad local y los seguidores de la actriz en redes sociales lamentaron profundamente su pérdida, recordándola como una joven vibrante que vivía con pasión y conectaba profundamente con la naturaleza.

Muere actriz Kamilla Belyatskaya arrastrada por una ola gigante mientras practicaba yoga.

¿Quién era Kamilla Belyatskaya?

Kamilla Belyatskaya, originaria de Novosibirsk, Rusia, estaba comenzando a destacar en el mundo del cine. Sus actuaciones eran reconocidas por una profundidad emocional y una presencia magnética que auguraban un futuro brillante en la industria.

Además de su talento actoral, Kamilla era una apasionada del yoga y de los viajes, actividades que la llevaron a descubrir y enamorarse de Koh Samui.