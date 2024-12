Fallece querida actriz de la telenovela ‘Pedro el escamoso'; escondió su terrible enfermedad

La televisión colombiana se vistió de luto. La tarde de este domingo 1 de diciembre trascendió la lamentable noticia del fallecimiento de Sandra Reyes, querida actriz, de 49 años, mayormente conocida por su papel de la entrañable ‘doctora Paula’ en la exitosa telenovela ‘Pedro el escamoso’.

La noticia conmocionó a la industria del espectáculo colombiana. Algunos medios locales expresaron la pena que emana esta irreparable pérdida.

Muere Sandra Reyex, actriz de ‘Pedro el escamoso’ / IG: @sandrareyesactrizoficial

Muere Sandra Reyes, actriz colombiana de la telenovela ‘Pedro el escamoso’

Nicolás Reyes, primo de la histrionisa, confirmó la lamentable situación. Poco después, se dio a conocer que Sandra luchó en secreto contra una grave enfermedad en sus últimos meses de vida.

Por su parte, algunos medios colombianos ya se pronunciaron con respecto al deceso de Reyes. Lamentaron su pérdida y destacaron su gran trayectoria como actriz.

“D.E.P. Sandra Reyes, siempre estarás en el corazón de los colombianos y de todos aquellos que celebramos tu carisma e inmenso talento. Siempre serás una parte importante de la familia Caracol TV. Te recordamos con mucho cariño en tu papel de la doctora Paula en Pedro el Escamoso”, se lee.

Además, Miguel Varoni, actor que formó parte del elenco de ‘Pedro el escamoso’, también utilizó su cuenta oficial de Instagram para despedir a su compañera de set.

“Hasta siempre, mi Doctora Paula... ¡Su mercé no sabe la falta que me va a hacer! ¡Dios me la bendiga! Siempre va a estar en mi corazón”, escribió junto a una imagen de ellos juntos.

Así lo dijo Miguel Maroni:

¿De qué murió Sandra Reyes?

De acuerdo con los primeros reportes, Sandra Reyes perdió la vida a causa de un cáncer de seno. Enfermedad con la que luchó en silencio. Esto para no generar un escándalo en la prensa local, así como la preocupación de sus seguidores sobre su doloroso diagnóstico.

Nicolás Reyes, su primo, compartió que la famosa perdió la vida junto a todos sus seres queridos. Murió en un ambiente de amor e intimidad.

De acuerdo con el canal ‘Noticias RCN’, los familiares de Sandra decidieron llevar sus restos a una finca en Ubaté, sitio en el que llevarán a cabo una ceremonia privada como último adiós a la estrella colombiana.

¿Quién era Sandra Reyes?

Sandra Reyes fue una destacada actriz colombiana nacida el 31 de mayo de 1975 en Bogotá. Su carrera comenzó en 1994 con la serie ‘Clase aparte’, pero alcanzó gran reconocimiento por su papel de la ‘doctora Paula Andrea Dávila’ en la telenovela ‘Pedro el escamoso’, en la que interpretó a la pareja del personaje principal, ‘Pedro Coral’. Este rol consolidó su fama y la convirtió en un ícono de la televisión colombiana.

A lo largo de su trayectoria, Sandra interpretó papeles memorables en producciones como ‘La mujer del presidente’, ‘El cartel de los sapos’, y la adaptación colombiana de ‘Breaking bad’, ‘Metástasis’, en la que dio vida a ‘Cielo Blanco’. También destacó en telenovelas como ‘La saga, negocio de familia’, ‘Tres milagros’, y, la más recientemente, en ‘Rigo’, en la que interpretó a la madre del ciclista ‘Rigoberto Urán’.