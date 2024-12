Muere exintegrante de ‘My chemical romance’ a los 44 años

La industria de la música está de luto. La mañana del pasado sábado 30 de noviembre trascendió el lamentable fallecimiento de Bob Bryar, exbaterista de la afamada agrupación ‘My chemical romance’, a los 44 años.

De acuerdo con el portal TMZ, el músico fue encontrado sin vida por las autoridades en su residencia de Tennessee el pasado martes 26 de noviembre.

¿Qué le pasó a Bob Bryar, exbaterista de ‘My chemical romance’?

Según los primeros reportes, las autoridades locales descartaron indicios de violencia en contra de Bob. Esto debido a que las pertenencias del músico, así como instrumentos y armas, estaban intactas en su residencia.

Además, el cuerpo fue hallado en un avanzado estado de descomposición, lo que habría dado señales de que Bob Bryar ya llevaba tiempo de haber perdido la vida.

Al momento, se conoce que el exbaterista de ‘My chemical romance’ fue visto, por última vez, el pasado 4 de noviembre. Sin embargo, todavía son desconocidas las causas del fallecimiento. Las autoridades sugieren que no hubo factores externos involucrados.

Por su parte, la agrupación ‘My chemical romance’ no se ha pronunciado con respecto al fallecimiento de Bob Bryar, quien trabajó con ellos durante 6 años.

¿Quién fue Bob Bryar?

Bob Bryar fue un músico estadounidense reconocido principalmente por su trabajo como baterista de la banda de rock ‘My chemical romance’ en la que estuvo activo entre 2004 y 2010.

Se unió a la agrupación durante la era del álbum ‘Three cheers for sweet revenge’ y tocó un papel crucial en la creación y gira del icónico disco ‘The black parade’ (2006). Antes de integrarse a la banda, trabajó como técnico de sonido para otros artistas.

Bryar dejó ‘My chemical romance’ en 2010 antes del lanzamiento del álbum ‘Danger days: The true lives of the fabulous killjoys’.

En una publicación en el blog oficial de la banda, el guitarrista Frank Iero expresó mediante un comunicado: “Hace cuatro semanas, ‘My chemical romance’ y Bob Bryar se separaron. Esta fue una decisión dolorosa para todos nosotros y no se tomó a la ligera. Le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos y esperamos que todos ustedes hagan lo mismo”.

Posteriormente, se retiró oficialmente de la industria musical en 2014. Después de esto, se dedicó al sector inmobiliario y fue un defensor activo de los derechos de los animales.