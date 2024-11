Muere Earl Holliman, estrella de ‘The rainmaker’, a los 96 años

La industria cinematográfica está de luto tras la muerte del reconocido actor Earl Holliman, quien falleció a los 96 años el pasado lunes 25 de noviembre en su residencia en Studio City, Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por su pareja, Craig Curtis, al medio The Hollywood Reporter. Holliman, recordado por su emblemática actuación en la película romántica de 1956 The rainmaker, deja tras de sí una destacada trayectoria en el cine y la televisión, así como una vida dedicada al activismo por los derechos de los animales.

IMBD

Un legado inmortal: el triunfo de Holliman en The rainmaker

Earl Holliman alcanzó la cima de su carrera en 1956 al ganar el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por su papel en The rainmaker, cinta que protagonizó junto a Burt Lancaster.

Su interpretación lo consolidó como uno de los actores más talentosos de su generación. En 1957, Holliman participó en otro clásico del cine, Gunfight at the O.K. Corral, donde demostró nuevamente su versatilidad y carisma.

Más allá del cine, Holliman incursionó en la televisión con participaciones en series como Chicken soup for the soul y Arthur Michaels. Su trabajo artístico también abarcó el teatro, donde protagonizó varias producciones, demostrando su habilidad para conectar con el público en múltiples formatos.

En reconocimiento a su contribución al entretenimiento, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1977, un logro que marcó un hito en su trayectoria profesional.

IMBD

Una vida más allá de la pantalla: activismo y pasión por los animales

Holliman no solo se destacó por su talento actoral, sino también por su compromiso con las causas sociales. Fue un ferviente activista por los derechos de los animales y un defensor del vegetarianismo, lo que lo convirtió en una figura admirada tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento.

“Un confidente amable y cortés, un anfitrión consumado, un hombre cuya infatigable positividad era perenne e impulsada por una sonrisa de 1000 vatios”, describió Craig Curtis al actor, quien no solo dejó una marca en el cine, sino también en la vida de quienes lo rodearon.

Earl Holliman pasó sus últimos días en cuidados paliativos en su hogar, rodeado de cariño y paz. Aunque no se ha revelado oficialmente la causa de su muerte, su legado permanece vivo en cada una de sus actuaciones y en su labor por un mundo más compasivo hacia los animales.

El fallecimiento de Holliman es una pérdida significativa para la industria cinematográfica, pero su contribución artística y humanitaria seguirá inspirando a generaciones futuras.

