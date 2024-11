Grupo Multimedios de luto; muere reconocido y querido locutor de radio

La radio de Monterrey está de luto. Julio César González, una de las voces más reconocidas y queridas de Monterrey, falleció este sábado 23 de noviembre a los 54 años.

Tras días de incertidumbre sobre su estado de salud, su familia confirmó este sábado la lamentable noticia.

“De parte de toda la Familia González Cano les agradecemos eternamente todas sus oraciones y muestras de cariño por nuestro papá. Les compartimos la información de donde estaremos despidiendo a nuestro papito como se merece”, informó la familia usando la cuenta del occiso.

Lee: Muere conductora de televisión; sus hijos revelan sus últimos momentos

¿Qué problema de salud tenía Julio César González?

El 18 de noviembre, la esposa del periodista utilizó su cuenta de Facebook para informar que Julio Cesar había sufrido una recaída.

Luego de la publicación ya no hubo noticias nuevas hasta horas antes de su fallecimiento. Su esposa, Mayela Cano, reveló al diario Posta, que el locutor había estado luchando contra un problema hepático desde principios de año.

Los síntomas, como somnolencia profunda y desorientación, alertaron a la familia, quien decidió hospitalizarlo de inmediato. Lamentablemente, a pesar de los tratamientos médicos, su condición empeoró rápidamente. Los médicos informaron que los órganos vitales de Julio César se vieron comprometidos por esta serie de complicaciones.

“Esto se deriva a una situación ajena a su padecimiento, un problema en el hígado que viene padeciendo desde inicios de año, esto se le complicó a raíz de otra cosa, o sea, no del tratamiento con el hígado. Él empieza, a raíz de una consulta ajena a su tratamiento, a una consulta médica, y le suministran un medicamento que le provocó una alteración, primero le provocó como somnolencia y luego reacciones en donde estaba como desorientado, dormía prácticamente todo el día y le hablabas y no te escuchaba, entonces pues dijimos esto no es normal”, aseguró la esposa.

Por si te lo perdiste: Muere joven maquilladora e influencer tras luchar contra el cáncer

Excompañeros los despiden con emotivos mensajes

La radio de Monterrey se vistió de luto con la partida de Julio César González. Sus compañeros de la Caliente, encabezados por Jorge Luis Ramírez, le rindieron un emotivo homenaje al dedicar la canción ‘El amigo que se fue’ de ‘Intocable’.

Este gesto conmovió a toda la audiencia y unió a la comunidad radiofónica en un solo sentimiento de pérdida. Norma Olivier, quien compartió muchos años con Julio César, destacó la importancia de recordar su legado y el impacto positivo que tuvo en la vida de tantas personas. Su partida representa una pérdida irreparable, pero su recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones.

Mira: Mira: Muere famoso rapero en su casa a los 34 años

¿Quién fue Julio César González?

Julio César González, una voz que resonó en los corazones de miles de oyentes, dejó un legado imborrable. Su carisma inigualable y su talento para conectar con la gente lo convirtieron en un referente indiscutible de la radio local.

Durante años, su voz fue sinónimo de compañía, entretenimiento y noticias para los habitantes de Monterrey. Su paso por FMTU, perteneciente a Grupo Multimedios, lo consolidó como uno de los locutores más queridos de la región.

Más allá de la radio, Julio César también demostró su versatilidad en televisión, participando en programas como 12 Clips, donde amplió su audiencia y reafirmó su posición como un comunicador completo. Su capacidad para transmitir emociones y crear un vínculo especial con sus oyentes lo convirtió en un verdadero maestro de la radiodifusión.