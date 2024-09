Muere famoso rapero en su casa a los 34 años

La industria musical ha sido sacudida por la trágica y misteriosa muerte del rapero Rich Homie Quan, quien fue hallado sin vida en su domicilio en Atlanta a la edad de 34 años.

La noticia fue confirmada por la oficina del médico forense del condado de Fulton, que hasta el momento no ha dado a conocer las causas del deceso. El inesperado fallecimiento del rapero ha dejado a sus fanáticos y a la comunidad musical en shock.

Según diversos medios estadounidenses, el artista fue encontrado en su hogar, pero el equipo médico que acudió al lugar para atenderlo no ofreció declaraciones sobre las posibles razones que llevaron a su muerte.

Lee: Ricardo Margaleff defiende el humor de Adrián Marcelo, pide un alto al hate

Lo que ha generado más especulaciones es que, de acuerdo con el diario The New York Times, Rich Homie Quan no padecía de ningún problema de salud significativo que pudiera haber causado su muerte, lo que incrementa el misterio alrededor de su fallecimiento.

Los detalles sobre su muerte siguen siendo objeto de investigación, mientras familiares, amigos y fanáticos esperan respuestas.

Ve: ¿Briggitte Bozzo extraña a Adrián Marcelo? La actriz lloró por el regio y le envió un emotivo mensaje

¿Quién fue el rapero Rich Homie Quan?

Rich Homie Quan, cuyo nombre real es Dequantes Lamar, fue un rapero estadounidense originario de Atlanta, Georgia, nacido el 4 de octubre de 1989. Quan ganó notoriedad a principios de la década de 2010 con su estilo distintivo de rap melódico y letras cargadas de emociones que lo diferenciaron en la escena del hip-hop.

Se convirtió en una figura clave dentro del subgénero conocido como “trap”, contribuyendo al auge de este estilo en el sur de Estados Unidos. Quan alcanzó la fama con su mixtape Still Goin’ In en 2012, que fue bien recibido por la crítica y el público, y lo colocó en el radar de la escena musical.

Canciones como “Type of Way” y “Walk Thru” se convirtieron en éxitos que consolidaron su carrera. Además de su éxito en solitario, colaboró con importantes figuras del hip-hop como Young Thug y Birdman, siendo miembro del colectivo Rich Gang por un tiempo.

A lo largo de su carrera, Rich Homie Quan lidió con altibajos, incluyendo problemas legales y contractuales, lo que afectó la consistencia de sus lanzamientos musicales. A pesar de esto, siguió siendo una influencia importante en la música de Atlanta y en el rap en general.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Giro inesperado en el robo de salvación ¿quién ganó?