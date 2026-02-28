Reencuentro inesperado del elenco ‘El juego de la vida’ causa furor: así luce el elenco a 26 años del estreno

La nostalgia volvió a apoderarse de los fans de las telenovelas mexicanas luego de que varios protagonistas de un melodrama juvenil que hizo historia, ‘El juego de la vida’, reaparecieran juntos. Las imágenes, compartidas en redes sociales, desataron una ola de recuerdos, comentarios y especulaciones entre seguidores que crecieron viendo aquella producción. A más de dos décadas del estreno, el público no tardó en reaccionar al verlos nuevamente reunidos, provocando tendencia y conversación digital.

Mira: ¿Por qué Litzy se alejó de las telenovelas durante varios años? ¡Ella destapa la impactante razón!

¿Cómo fue el reencuentro de los protagonistas de ‘El juego de la vida’ y qué dijeron en el video?

El encuentro ocurrió y quedó documentado en las redes sociales de Ana Layevska, donde se escucha a una de las protagonistas soltar la bomba nostálgica:

“Los años pasan (26 para ser exactos) y el cariño y los recuerdos siguen intactos. Qué gusto haberlos visto @valentinolanus_ y @saramaldonado #eljuegodelavida #26añosdehistoria”. Ana Layevska

En la misma ráfaga de clips, se escucha:



Ana Layevska:“¿Cómo se sienten de estar nuevamente juntos? Miren con quién estoy”,

Valentino: “Miren, Sarita”

Ana Layevska: “Seguimos viéndonos”

Sara Maldonado: “¡Qué guapos! Siguen igualitos, ¿qué se hicieron?”

Ana Layevska: “De todo”.

Para quienes necesitan refrescar el dato: ‘El juego de la vida’ se estrenó el 12 de noviembre de 2001 y concluyó el 28 de junio de 2002 por El Canal de las Estrellas, con producción de Roberto Gómez Fernández. Su elenco protagónico sumó a figuras que entonces eran la cara de los melodramas juveniles y que después apuntalaron carreras muy distintas. El cuadro incluía a Valentino Lanús, Sara Maldonado, Ana Layevska, Margarita Magaña y Jacqueline García, además de Maki (Maki Soler), Raúl Araiza Herrera, Manuel “Flaco” Ibáñez, Ingrid Martz y David Ostrosky, entre otros.

Mira: Jorge Salinas y Natalia Esperón protagonizan nueva telenovela de Televisa; esto es lo que se sabe

Sara Maldonado, Velentino Lanus y Ana Layevska

¿Quién es Ana Layevska y qué ha hecho desde ‘El juego de la vida’?

Ana Layevska nació en Kiev y se formó como actriz en el CEA de Televisa tras llegar a México en la infancia. Antes de integrarse al fenómeno juvenil de 2001, ya había probado su talento en Alguna vez tendremos alas (1997), Preciosa (1998) y Amor gitano (1999); su primer protagónico la catapultó con ‘Primer amor… a mil por hora’ (2000), referente de su generación. Tras ‘El juego de la vida’, alternó melodrama, teatro y cine, afinando un estilo versátil que la mantuvo en pantalla por décadas.

En años recientes, Layevska ha sumado proyectos que confirman su vigencia. Series como Triada (2023), La muchacha que limpia (2021/2022), Guerra de vecinos (2021–2022), la médica Dra. Lucía: un don extraordinario (2023–2024), y la expectativa por su participación en Zorro (2024); además de apariciones constantes en ficción mexicana y latinoamericana. Su filmografía consolidada, con títulos como Cansada de besar sapos y Casi divas, la coloca como una actriz ucraniana‑mexicana con carrera estable y con varios lanzamientos recientes en plataformas.

Mira: Actor de ¿Dónde está Elisa? regresa a la TV y sorprende a todos: ¡El galán de telenovelas está de vuelta!

¿Quién es Valentino Lanús y cómo cambió su vida tras las telenovelas?

Valentino Lanús fue uno de los galanes icónicos de los 2000: de María Isabel y Primer amor… a mil por hora brincó a protagónicos como ‘El juego de la vida’ (2001), Inocente de ti, Amar sin límites, Las tontas no van al cielo y Llena de amor. Tras esa racha, en 2017 decidió alejarse de la pantalla y reorientar su vida hacia la espiritualidad, un viraje que lo llevó a impartir talleres y retiros, y a presentarse abiertamente como guía espiritual

Su regreso breve al melodrama llegó con ‘Tu vida es mi vida’ (2024), proyecto con Susana González que marcó su aparición más visible en años; aun así, desde la promoción dejó claro que volvería al retiro al cierre de ese ciclo televisivo. En entrevistas y notas de 2024 subrayó que su prioridad es continuar con su camino espiritual y solo aceptaría proyectos alineados con esa etapa de vida. En 2025 y 2026, medios de espectáculos y cadenas confirman que retomó actividades como maestro espiritual, manteniendo presencia intermitente en medios pero lejos del ritmo de antaño.

Mira: ¿Cuál es el mejor final de las telenovelas mexicanas de los últimos 20 años según la IA?

Valentino Lanús, antes y después / Redes sociales y Canva

¿Quién es Sara Maldonado y cuáles son sus proyectos más recientes?

Sara Maldonado saltó a la fama con ‘El juego de la vida’ en 2001, tras ganar El rostro del Heraldo y formarse en el CEA. Después vinieron Clase 406 (2002–2003) y Corazones al límite (2004), seguido de giros de mayor peso en Mundo de fieras (2006) y Tormenta en el paraíso (2007–2008). Su paso por Capadocia (HBO, 2010) y la potente La reina del Sur (2011) la consolidaron fuera del molde juvenil. Ya en Telemundo, Aurora (2010–2011) y el protagónico de Camelia la Texana (2014) marcaron su internacionalización.

En tiempos recientes, Maldonado acumula una agenda sólida: Perseguidos (2016–2017), Las malcriadas (2017), Los elegidos (2019) y, actualmente, Lotería del crimen serie que prepara nueva temporada y que incluso se encamina a plataforma, además de su interés por producir y de nuevas películas de comedia anunciadas en calendario. A inicios de 2026, concedió una entrevista celebrando 25 años de trayectoria, en la que repasa su evolución y su filosofía para permanecer vigente.