Actriz mexicana de “Carita de ángel”, dejó la actuación y ahora es estilista; Te contamos de quién se trata

Durante los años noventa y los primeros del 2000, esta actriz era reconocida por su belleza y presencia en diferentes telenovelas de la pantalla mexicana. Poco a poco se volvió una habitual y ahora su rostro es recordado dentro de la historia del entretenimiento nacional. Hoy, lejos de los foros de grabación, ha encontrado una nueva vocación: se gana la vida como estilista y empresaria en su propio salón de belleza en la Ciudad de México. ¿De quién se trata?

¿Qué actriz de telenovelas dejó la actuación para convertirse en estilista?

La actriz Marisol Santacruz, quien además de su carrera actoral incursionó en el mundo del modelaje y la conducción, hoy lleva una vida alejada de los escenarios, algo diferente a los años 90.

Su imagen protagonizó campañas publicitarias y llegó a ser conocida como “La rubia Superior”, un apodo que la acompañó en sus primeros años de fama.

Su salto a la actuación ocurrió en Televisa con la telenovela juvenil Alcanzar una estrella II en 1991, secuela del exitoso melodrama Atrapar una estrella. Aquella producción fue el inicio de una carrera que la llevaría a interpretar personajes que dejaron huella, especialmente en el papel de villana.

¿Por qué tomó la decisión de alejarse de la actuación?

¿Por qué la actriz Marisol Santacruz decidió dejar la actuación?

A pesar del éxito que había alcanzado, Marisol Santacruz decidió alejarse de los foros. Su retiro no fue abrupto ni escandaloso; simplemente optó por priorizar su vida personal. Durante varios años se mantuvo fuera del medio, dedicada principalmente a su papel como madre.

Aunque parecía una despedida definitiva, la actriz volvió momentáneamente a la televisión con participaciones especiales en Dos hogares (2011) y Libre para amarte (2013). Estos trabajos fueron considerados por muchos como su “gran regreso”, aunque en realidad se trató de apariciones breves que no marcaron un retorno formal a la actuación.

Lejos de los reflectores, Marisol Santacruz encontró una nueva vocación en algo que siempre le apasionó: la belleza. Con sus propios ahorros, decidió emprender y abrir un salón de estética en la Ciudad de México, donde ahora trabaja como estilista y empresaria.

De acuerdo con información difundida por el sitio Noroeste, la actriz tomó esta decisión alrededor de los 45 años. Sobre esta nueva etapa, ha dejado claro que no se considera retirada del todo, sino en una transformación profesional: “ no me he retirado, pero hay que hacer otras cosas ”, expresó.

Desde entonces, su presencia en la pantalla ha sido prácticamente nula, lo que generó curiosidad entre sus seguidores sobre su paradero y su nueva forma de vida.

¿Cuál es la trayectoria de la actriz Marisol Santacruz en televisión?

Marisol Santacruz Bañuelos nació en 1972 y es una actriz, modelo y empresaria mexicana, recordada por su participación en telenovelas de los años noventa y principios de los 2000.

Durante la primera mitad de la década de los noventa participó en producciones como:



Carrusel de las Américas (1992),

(1992), Mágica juventud (1992-1993),

(1992-1993), Cañaveral de pasiones (1996) y,

(1996) y, Carita de ángel (2000).

También es recordada en su faceta de conductora y modelo, por lo que ha tenido una trayectoria versátil en el mundo del entretenimiento.

