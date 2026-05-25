‘Pocholo’ no dejará solo a Rafael Inclán ante el difícil momento que atraviesa: “Antes de irse a La Casa del Actor, se va conmigo”

En nuestra edición 1513 te contamos sobre el difícil momento emocional, de salud y económico que atraviesa Rafael Inclán tras romper con su pareja, Paola Lavat. Su gran amigo, el actor José Luis Cordero ‘Pocholo’ nos confirmó que el actor sí está pasando por una situación complicada; sin embargo, según relató, Inclán está saliendo adelante y continúa trabajando en la obra de teatro Perfume de Gardenia, además de mantenerse activo y lúcido a sus 86 años.

Pocholo habla sobre el estado de salud de Rafael Inclán / Estefanía Ramírez, Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Cómo ha sido el proceso emocional de Rafael Inclán tras romper con Paola Lavat, según ‘Pocholo’?

“Son momentos emocionales que te pegan, obviamente, después de muchos años con tu pareja”, confesó, y reconoció que el golpe sentimental sí ha sido duro para su amigo, pues, luego de una relación, no es fácil adaptarse a una nueva etapa de vida. “Seguir caminando, adaptarse a la vida y pedirle a Dios que te dé mucha fuerza, porque ya tiene 86 años. Además, ha estado un poco enfermo de gripa y luego se cae”, agregó el actor, recordado aún por ser parte importante de la serie Papá soltero.

Se sinceró sobre lo duro que puede resultar un rompimiento amoroso, especialmente para los hombres. “Está en un momento emocional, sentimental, que se siente horrible cuando te deja tu chava. Se siente de la chingada. Los hombres somos más chillones, sufrimos más. La mujer aguanta más”, dijo entre risas. Aunque aceptó que la vida activa que lleva Inclán lo mantiene lúcido y le ayuda a superar más rápido este trago amargo. “Él anda movido, maneja, está bien cuerdo. Está mejor que muchos de nosotros”.

‘Pocholo’ dijo que Inclán no está solo en este momento tan delicado. Reveló que hablan prácticamente todos los días y que su amistad es muy fuerte, tanto, que al preguntarle por las declaraciones de Rafael sobre la posibilidad de que terminara viviendo en La Casa del Actor a causa de esta situación, indicó de inmediato: “Antes de irse a La Casa del Actor, se va conmigo”. Y hasta le mandó un mensaje a través de nuestras páginas: “Bien que lo sabes. Te lo digo desde ahorita”.

‘Pocholo’ evitará que su amigo llegue a La casa del actor / Estefanía Ramírez, Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué hará ‘Pocholo’ para evitar llegar a La casa del actor, como aseguran le puede pasar a Rafael Inclán?

En contraste, ‘Pocholo’ indicó que no cree que él pueda terminar en la casa de descanso para los actores retirados. “Yo, gracias a Dios, sí me hice de mi casa, un lugar donde yo esté con mi perrita. No tengo por qué irme a La Casa del Actor, si tengo mi casa. Mejor para los compañeros que no tuvieron familia o tuvieron problemas. La dirige Yucita (Furlong), y la felicito, porque hay varios compañeros que están ahí y los he podido visitar. Un amigo me dijo que entró Lucila Mariscal y quiero irlos a saludar, a Roberto Ballesteros, Mario Casillas y Fito Girón… varios ya”.

Y añadió: “Yo ahorré porque ¿qué tal si me lleva la chingada al rato? Tengo colchoncito, pero muy poquito, para los gastos, la comida y la de mi perrita, que es tremenda: Se comió unas pastillas que me estaba tomando y me espantó. Le hablé al veterinario y me dijo que si se toma más de 4 o 5 es urgente que la lleve, porque se envenena”.

Sobre Inclán continuó mencionando que siempre lo apoyará y acompañará en todo momento. “Siempre estoy al pendiente. Le doy su medicina y lo ando viendo. (Le pregunto:) ‘¿Cómo estás?’. Diario le hablo. Con los compañeros, después de tanto tiempo de amigos, viene una hermandad”, afirmó.

Pocholo seguirá apoyando a Rafael Inclán. / Archivo TVNotas y cortesía

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¿Cuáles son los nuevos proyectos para ‘Pocholo’ mientras sigue apoyando a Rafael Inclán?

‘Pocholo’ vive una nueva etapa profesional, ya que será parte del remake de La pícara soñadora, donde interpretará el personaje que hacía Inclán en la versión original. “Es el jefe de seguridad de la tienda, el que está viendo los monitores, ve que la gente no robe, no rompa nada, no agarre cosas. Siempre está monitoreando todo, menos los baños”, explicó entre risas.

La nueva versión de La pícara soñadora se estrenará en agosto. Finalmente, dijo que su interpretación no será una copia de la de Inclán, sino que prefiere construir una versión suya: “De hecho, ni he visto cómo lo hizo él. Yo lo hago como me lo están marcando. Es mejor darle mi propio estilo y toda la psicología del personaje”.

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