José María Torre presume abdomen tonificado y deja a todos mirando: ¡De impacto! FOTOS

José María Torre, actor de telenovelas como Corona de lágrimas, presumió su marcado abdomen, luego de que hace más de un mes fue hospitalizado de emergencia por un problema de salud. Te contamos todos los detalles.

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José María Torre publica imagen donde luce su abdomen. / Redes sociales

¿Qué le pasó a José María Torre y por qué fue hospitalizado de emergencia?

La hospitalización de José María Torre se dio luego de que presentara dolores abdominales que lo llevaron a buscar atención médica. De acuerdo con lo que compartió, el malestar fue intenso desde el inicio, lo que encendió alertas sobre su estado de salud.

Tras realizarle diversos estudios, los especialistas detectaron la presencia de un cálculo renal de poco más de un centímetro. Según la información médica, este tipo de formación puede provocar dolor, además de otras molestias si no se atiende de manera oportuna.

El actor decidió compartir su experiencia en redes sociales, donde habló abiertamente de lo que estaba atravesando y aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores sobre el cuidado de la salud.

“Es un dolor de otro nivel, los que saben de piedras ya se imaginarán. La piedra en mi riñón es enorme, ya la quisiera JLo para su siguiente matrimonio... Tomen agüita”, dijo el actor a través de sus redes sociales oficiales.

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¿Qué foto compartió José María Torre que encendió las redes?

El actor José María Torre compartió en sus redes sociales parte de sus vacaciones en la Riviera Maya, donde publicó diversas fotografías de su estancia. Entre las imágenes, hubo una que generó mayor reacción entre sus seguidores.

En la fotografía, el actor aparece frente a un espejo, mostrando su figura y su abdomen, lo que llamó la atención en redes sociales. La imagen se sumó a otras publicaciones del viaje en las que también dejó ver distintos momentos de descanso en este destino de Quintana Roo.

No es la primera vez que Torre comparte este tipo de contenido, ya que en ocasiones anteriores ha publicado imágenes en las que muestra su físico. En esta ocasión, la fotografía volvió a colocarlo en la conversación digital, donde sus seguidores reaccionaron a la publicación.

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José María Torre presume su físico y abdomen tonificado en redes sociales. / Redes sociales

¿Quién es José María Torre?

José María Torre es un actor y diseñador de modas mexicano nacido el 4 de noviembre de 1977 en la Ciudad de México. Inició su carrera desde la infancia, participando en comerciales y proyectos televisivos, lo que le permitió integrarse desde temprana edad a la industria del entretenimiento.

A lo largo de los años, ha desarrollado una trayectoria en televisión con participaciones en telenovelas y series, además de incursionar en otros formatos. Paralelamente, ha construido una faceta en el mundo de la moda, combinando ambas áreas en su vida profesional. También forma parte de una familia vinculada al medio artístico, al ser hermano de las actrices Fátima y Andrea Torre. Entre algunas de las producciones en las que ha participado se encuentran:



Amor de nadie

Los parientes pobres

Agujetas de color de rosa

Luz Clarita

Mi pequeña traviesa

Mujeres engañadas

Primer amor

Salomé

Duelo de pasiones

Corona de lágrimas

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