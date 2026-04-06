Joaquín Cosío y su esposa, la actriz y productora Sheila Flores, ¿se divorcian tras infidelidad del actor?

Con una trayectoria artística impecable y considerado uno de los mejores actores de nuestro país, Joaquín Cosío no se ha librado del escándalo. Hace 8 años fue captado en una cantina ubicada al sur de la CDMX, al lado de una misteriosa mujer, a la que en ningún momento dejó de hacerle cariñitos y hasta la besó. Su esposa, la actriz y directora Sheila Flores (con quien lleva 17 de relación), lo perdonó en ese entonces, pero hace 3 vivieron una crisis que los llevó a pensar en el divorcio.

¿Qué dijo Sheila Flores sobre su matrimonio con Joaquín Cosío?

Sheila Flores, esposa del actor Joaquín Cosío, dijo: “Hemos atravesado crisis, como todos los matrimonios. Ha habido 2 en específico. A los primeros 7 años tuvimos una y la sobrepasamos, porque fue como de: ‘Hay amor, cariño’, y se pudo superar. Luego, otra al cabo de otros 7 años. Nos hemos planteado la posibilidad de separarnos y de saber si esa es otra manera de estar”.

“Joaquín no es mucho de terapia de pareja. Él ha tenido su terapeuta, y yo, el mío. En la más reciente crisis sí lo pensamos (divorciarse), pero rescatamos lo bueno y decidimos luchar juntos por lo que tenemos”.

Sheila reconoce que la diferencia de edades (Joaquín es 18 años mayor que ella) cada vez juega más en su contra. “La más reciente crisis fue por diferentes intereses, etapas de la vida de cada uno. Yo ya no soy la chavita de 27 sino una mujer de 45 y él ahora tiene 63. Cambia la vida. Cuando eres joven, quieres aprender cosas, pero llega un momento en que el ritmo cambia. Nos dimos cuenta de que las relaciones y personalidades cambian. Lo hemos sobrellevado con cariño... Pasamos la crisis de los 14 años, y a ver hasta dónde llegamos. Una diferencia de 18 años es una vida, pero, como decía Joaquín: ‘Tú eres lo suficientemente madura para mí, y yo lo suficientemente joven para ti’”.

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Milenio y redes sociales

¿Cómo fue la infidelidad de Joaquín Cosío a su esposa Sheila Flores?

Sobre la infidelidad que sufrió de parte de Joaquín Cosío, refiere: “Somos seres humanos. No soy una mujer perfecta y tampoco me consta. Siempre me he tratado de mantener alejada de los chismes. Las cosas de casa se arreglan en casa, no fuera. Hubo una plática y un compromiso de 2 personas adultas. Yo no puedo jurar que no va a volver a pasar. Es como el compromiso de que queremos estar juntos”.

Sheila ha decidido tener confianza en él. “Si no, viviría en un infierno. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si quieres superarlo, si hay voluntad, amor y cariño, hay muchas cosas que se pueden dejar atrás. Hoy por hoy, confío plenamente en él”.

“Ha sido muy lindo formar una familia y sentirse acompañada. A veces, es difícil la carrera y la distancia. Por el trabajo, pasamos mucho tiempo separados. Ahora, por ejemplo, se acaba de ir 7 semanas a una filmación. Es complicado, pero también ha ayudado a que la relación dure. Esos espacios de distancia, donde cada quien hace lo suyo”.

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Joaquín Cosío siendo infiel hace unos años / Liliana Carpio y archivo TVNotas

¿Cómo superó Sheila Flores, esposa de Joaquín Cosío, la muerte de su padre?

Sheila es hija del famoso comediante Tony Flores, que falleciera en 2017, a causa de esclerosis. Nos platicó cómo ha vivido su ausencia. “Ha sido difícil. Siempre lo extraño. Me ha costado. Le hubiera gustado mucho verme ahora, en la obra que estaré. Cuando él murió le dediqué un cortometraje en el que actué”.

Finalmente, nos comentó que siente a su padre con ella. “Él me habla, y yo le escucho. Recurro a él en momentos difíciles. No sé si de una manera sobrenatural, pero lo sueño y lo siento muy presente. Él me llamaba ‘Piojo’ y en los sueños me ha dicho: ‘Piojo, por ahí’ y está muy orgulloso de mí. Casi siempre lo veo sano y riéndose. No como los últimos años que lo vimos. Y sí siento que me responde con señales. He estado con alguna desesperación de decirle: ‘¿Dónde estás?, ayúdame’, y pasan 10 minutos y en la radio escucho una canción que le gustaba a él”.

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