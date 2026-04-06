¿Alfredo Adame y Laura Bozzo sí estuvieron juntos? Filtran VIDEO con fuertes declaraciones: “Le hice el amor”

El actor y conductor Alfredo Adame, y su vínculo con Laura Bozzo, polémica conductora, vuelven a la controversia. Recientemente, la conductora aseguró que sus sentimientos hacia Alfredo pudieron haber cambiado, por su parte, el ganador de La granja VIP reveló que... ¿le hizo el amor? Te contamos.

¿Cómo inició el conflicto entre Alfredo Adame y Laura Bozzo?

El conflicto entre Alfredo Adame y Laura Bozzo se originó en 2018, luego de que la conductora expresara públicamente su postura sobre las intenciones del actor de incursionar en la política mediante una candidatura.

Desde entonces, las críticas y ataques entre ambos fueron en aumento a través de diversos medios. En 2020, coincidieron en las grabaciones del programa Laura sin censura, emitido por Unicable, donde intentaron limar asperezas y reconciliarse ante las cámaras.

Pese al intento de “reconciliación”, Alfredo afirmó que haría de todo para lograr sacarla del país:

Yo le saqué tres órdenes de aprehensión. Yo se lo dije: ‘Te voy a meter a la cárcel, te voy a sacar del país’. No la pude sacar del país porque ya la habían nacionalizado. Le dije: ‘Te voy a meter a la cárcel’ y le saqué tres órdenes de aprehensión. Le dije: ‘Te voy a sacar de la televisión’ y la saqué. Alfredo Adame

Ahora... ¿Se confirmó romance entre ambas celebridades?

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Alfredo Adame y Laura Bozzo / Captura de pantalla

¿Alfredo Adame confirmó que tuvo intimidad con Laura Bozzo?

Un reciente vídeo ha encendido las redes sociales, y es que mientras las conductoras de La mesa caliente cuestionaban a Alfredo Adame sobre una posible boda con Laura Bozzo, la respuesta del actor dejaba atónitos a televidentes e internautas.

Pese a la histórica rivalidad entre ambos, Alfredo aceptó qué él y Laura tuvieron relaciones, fiel a su estilo irreverente, mencionó:

Un día me dijo ‘Adame, hazme el amor’, le dije Laura, te va a gustar y te vas a picar. Le hice el amor y ahora ya me anda correteando porque le pedí matrimonio. Cuatro veces. Alfredo Adame

Las declaraciones no tardaron en viralizarse en redes sociales, cientos de usuarios comenzaron a preguntarse si se trataba de una forma de mantener el “shippeo” entre ambos o si realmente sucedió:



“Adame eres un titán”,

“Si ellos se casaran, sería épico” y,

“Yo sí le creo al ‘Golden boy’”.

Por último, el propio Adame aseguró que Laura lo ha buscado en más ocasiones porque “le gustó”, y hasta la tachó de “golosa": “ Le gustó y ahora es una golosa que quiere ”, reveló.

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¿Cuánto dinero le pagaron a Alfredo Adame por pelear en el Ring Royale?

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Ring Royale fue la más esperada de todo el evento. La rivalidad entre ambos famosos fue creciendo a lo largo de los años, alimentando la expectativa de la batalla.

Tras el triunfo de Alfredo, muchos comenzaron a preguntarse el dinero que les fue pagado a ambos para subirse al ring.

En entrevista con Yordi Rosado, Adame confirmó que recibió más dinero de Ring Royale para pelear contra Carlos Trejo y que, además, había una diferencia abismal entre lo ofrecido al ‘Cazafantasmas’:

A Trejo le pagaron 300 mil pesos, no vale más. Me lo pusieron de saco para que le diera en la mad... Yo iba por 250 mil dólares. Alfredo Adame

Aunque varios esperan revancha, al final de la pelea ambos terminaron su “enemistad” y aseguraron que sus conflictos quedaron atrás.

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