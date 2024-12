Alfredo Adame y Laura Bozzo “para el amor no hay edad”, ¡inician romance!

Alfredo Adame y Laura Bozzo han protagonizado fuertes pleitos, incluso en programas en vivo. Sin embargo, como dicen: “entre el amor y el odio sólo hay un paso”… Luego de años de dimes y diretes entre ellos dieron a conocer que decidieron darse una oportunidad en el amor. ¡Se dieron cuenta que hay una gran afinidad entre los dos! ¿Aplicaron la de “lo que te choca, te checa”?

Al respecto, la presentadora peruana publicó un video con Adame. En el clip ella expresó su alegría a través de un video en sus redes sociales: “Cuándo conocí a Alfredo en el programa Hoy, hace muchos años, me cayó muy bien y era un tipazo. Luego fue otro totalmente con todas sus controversias me caía re’ mal y no lo aguantaba”.

Además, agregó que después de todo lo que ha dicho de ella el también actor menos lo soportaba.

“Hasta hace poco dijo que iba a tratar de llevarse bien conmigo y fue verdad. Hemos estado saliendo y ha sido todo un caballero”.

Por su parte en actor continuo: “Siempre me dejo sorprender por la vida y Laura, me gusta porque es aguerrida y no se deja igual que yo. Tenemos muchas cosas en común, un carácter explosivo y siempre estamos peleando por lo que creemos y no nos dejamos. Aunque muchas veces nos hemos dicho cosas, ya nos pedimos una disculpa”.

Alfredo Adame y Laura Bozzo ¿un romance simulado previo a ‘La casa de los famosos all stars’?

Ante el impactante video, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y muchos los señalaron de montar el romance para ganar en ‘La casa de los famosos all stars’.

La nueva pareja decidió hacer frente a las especulaciones que apuntan a que su relación se trata de un truco publicitario.

Laura Bozzo, expresó: “Esto es real, somos personas maduras, sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Ya no somos unos niños para andar jugando y a pesar de las diferencias que hemos tenido todo quedó en el pasado y no tengo ningún rencor, al contrario. Es un gran hombre y me ha sorprendido su calidad humano. Me trata como una reina”.

El ‘Golden boy’ añadió que todos pueden tener arranques y decir muchas cosas desde las vísceras sin sentirlas realmente y subrayó que ese fue su caso.

“Para mí es una sorpresa que me da la vida y la voy a cuidar y no voy a dejar que nadie se meta con ella porque se la van a ver conmigo. Laura me ha hecho sentir cosas que pensé que no iba a volver a sentir y me siento muy contento de qué haya llegado a mi vida”.

Alfredo Adame echa por tierra todos los pleitos con Laura Bozzo, le pide perdón

Recordemos que Alfredo Adame fue el primer invitado en ‘El mitangrit de Horacio’, presentado por TVNotas. En la plática con Horacio Villalobos tacho a Bozzo de ser misándrica (que odia a los hombres) y entre otras cosas señaló que el denunció en su momento a Laura Bozzo y que por ello casi pisa la cárcel.

Sin embargo, en el inicio de su tórrdo romance le pidió una disculpa pública y le aseguró que con su amor iba a saldar todas las rencillas del pasado.

Sin duda, su romance es un sueño ¡pero GUAJIRO! Inocente palomita que te dejaste engañar este 28 de diciembre.