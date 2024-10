Alfredo Adame ya no cree en el amor; afirma que las mujeres solo lo buscan por “interés”

Tras ser eliminado de ‘Los 50’, Alfredo Adame concedió una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón. La polémica celebridad abrió su corazón y habló sobre uno de los temas más controvertidos a lo largo de su trayectoria artística: su vida amorosa.

Durante la conversación, el actor admitió que ya está sumamente decepcionado del amor, pues afirma que la gran mayoría de las parejas que tuvo solo lo buscan por fama o dinero.

“En el momento en el que caes en la desgracia de no tener trabajo y de ser inestable, ahí nadie te tira un lazo. Al final de cuentas, el amor no existe. Ya después de tantas decepciones amorosas, el amor no existe”, expresó.

Alfredo Adame vestido de azul / Facebook: Alfredo Adame

Alfredo Adame cree que las mujeres son “frívolas”

Según Adame, ya está tan acostumbrado a que las mujeres lo quieran por interés que siempre le pregunta a sus prospectos de pareja sobre lo que le “pueden dar”.

Alfredo Adame “Cada vez que llega una mujer a mi vida, lo primero que me dice es '¿qué me vas a dar?’. Es una frivolidad increíble y la verdad me he llevado muchas decepciones. Llega un momento en que yo les digo ¿'pero tú qué me ofreces?’”

Si bien ya no confía en el “amor”, no pierde la esperanza de que, en algún momento, aparezca una persona que lo quiera de verdad.

“Yo gasto fuerte cuando me las llevo. Ojalá que apareciera una mujer que llenara lo que a mí me gusta y que no pidiera dinero. No pido que me amen, ni me prenden veladores; pido una buena compañía, con quien tomarme una botella de vino, con quien ir al cine y que no ande buscando dinero”, indicó.

Para finalizar con el tema, señaló que ha salido con muchas mujeres, no solo con “jovencitas”, cómo muchos han llegado a pensar: “Tengo montones de novias, pero no todas son chavitas. Tengo de 25, de 55 años. Tengo mi jardín”, concluyó.

¿Cuál fue el último romance conocido de Alfredo Adame?

Hace algunos meses, se viralizaron unas fotografías en las que se veía a Alfredo Adame muy bien acompañado con Sonya Cortés, más conocida en Puerto Rico como ‘Mamy Sonya’, una bailarina, actriz, modelo y presentadora de 62 años.

En aquel entonces, el actor relató que se estaban conociendo y dejó ver que podría haber una historia de amor entre ellos. No obstante, sus recientes declaraciones darían a entender que las cosas no funcionaron con la famosa.

Previo a esto, tuvo un romance intenso con Magaly Chávez. Este noviazgo comenzó en 2022 y terminó al mes y medio mientras participaban en el reality ‘Soy famoso ¡Sácame de aquí!

Desafortunadamente, el drama de su relación no culminó en su ruptura. Poco después, Magaly inició un proceso legal en contra del también presentador por declarar que ella realmente era un hombre.

De igual forma, en diversas ocasiones ha relatado que habría vivido “un infierno” junto a Alfredo, a quien acusó de ser una persona agresiva.

