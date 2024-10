Laura Bozzo ya sabe qué hará si se encuentra a Alfredo Adame en LCDLF All Stars ¿Habrá pleito?

Después del rotundo éxito que ha tenido el formato de ‘La casa de los famosos’ tanto en Telemundo como en Televisa Univision desde hace unos años, la televisora de Miami decidió apostar por una temporada especial luego de sus cuatro previas, a la que llamará ‘All stars’.

Telemundo reunirá a algunos de sus participantes más polémicos de las cuatro emisiones en una sola casa y los fans están ansiosos por ver cómo estas personalidades tan explosivas y únicas pueden sobrevivir mientras son grabados 24/7.

Dos de ellas son Alfredo Adame y Laura Bozzo, quienes ya hasta firmaron contrato con la televisora.

YouTube

Ve: Se filtra lista completa de los participantes de LCDLF All Stars; el reality se habría quedado sin conductor

Alfredo Adame compartirá reality con Laura Bozzo ¿habrá pleito?

Fue en septiembre que el conductor confirmó a TVNotas su asistencia en el reality, asegurando que haría de todo para ganar y habló de Laura Bozzo, con quien no lleva la mejor relación. Al respecto, Alfredo nos dijo: “Tendré el gusto de darle lata. Se portó mal conmigo. Se quiso pasar de lista y le salió el gallo respondón. Yo le puse el apodo de ‘la momia’ y la quise meter al bote. La pondré en su lugar si se mete conmigo.

Aunque también dijo que no le guarda rencor y que incluso si hay noches de pas... con ella y se presta a reforzar la amistad, lo haría: “Si me da un beso, le doy un beso. Sí, claro. Si se da, no tengo problema. No pasa nada”.

Ahora es Laura Bozzo quien habla del actor. ¿Responderá a las provocaciones de Adame o a sus muestras de afecto?

Alfredo Adame posando con saco azul / Instagram: @alfredo_adame_von_knoop, @alfredo_adame_oficial1, @ct_caza, @reygruperomx

Lee: Alfredo Adame y Laura Bozzo ¿juntos? ¿Él quiere todo con Laura Bozzo?

Laura Bozzo responde qué hará si se encuentra a Alfredo Adame en LCDLF all Stars

La participación de Laura Bozzo en “La casa de los famosos ha generado gran expectativa, y la posibilidad de un enfrentamiento con algunos participantes de interés para sus fans. Por eso, en una entrevista reciente, la presentadora peruana contestó que haría en La casa si chocara con un habitante.

Para poner el ejemplo, le dijeron que qué pasaría si se enfrentara a Niurka Marcos, quien no ha sido confirmada, o una personalidad con el carácter de la ex de Juan Osorio para esta temporada especial. La conductora aseguró que con la vedette lleva una relación tóxica de “amor odio” pero al final sí se tienen cariño.

La presentadora volvió a insistir, pero esta vez preguntando por Alfredo Adame, y fue aquí donde la también abogada dijo: “La verdad, sinceramente, se originó el pleito por algo que yo no dije. Él se lo tomó personal. Me hizo puré”.

Mira: Los 50: Alfredo Adame protagoniza momento romántico con el exnovio de Niurka Marcos

Sin embargo, añadió que esta experiencia, al ser la última en un reality, viene con otras intenciones. Una de ellas es enamorar al público:

“No es una persona con la que yo pueda decirte que tendría una amistad. Han pasado muchas cosas feas, pero digamos que yo entro a la casa con una mentalidad diferente. Mira, yo no entro a la casa para ganarme a la gente (habitantes). Me da igual la gente que esté ahí. Solo me importas tú, el público, nada más. Entonces, si está este (Alfredo Adame), a mí me da igual. Yo voy a estar divirtiendo a la gente 24 por 24 y punto.”

Laura Bozzo

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno de la nueva temporada de “La casa de los famosos All Stars”, la posibilidad de un enfrentamiento entre Laura Bozzo y Alfredo Adame ha generado una gran expectación entre el público. Ambos personajes, conocidos por sus fuertes personalidades y sus constantes polémicas, podrían verse las caras en el reality show, lo que promete un duelo televisivo de proporciones épicas.

Lee: LCDLFM: Laura Bozzo llama “ignorante” a Adrián Marcelo condenando su actitud en el reality

Se filtra lista completa de los participantes de LCDLF All Stars

Tras el éxito de sus primeras cuatro temporadas, Telemundo ha decidido complacer a sus seguidores con una edición ‘All Stars’ que promete ser una de las más polémicas del momento. Con la confirmación de figuras como Alfredo Adame y Laura Bozzo, la expectativa está por las nubes. La lista de posibles participantes incluye nombres como Niurka Marcos, Paty Navidad, Lupillo Rivera

Aquí algunos de ellos:

- Lupillo Rivera

- Nicole Chávez

- Salvador Zerboni

- Rodrigo Romeh

- Cristina Porta

- Daniella Navarro

- Thalí García

- Rey Grupero

- Mayeli Alonso

- La Materialista

- Dania Méndez

- Rafa Nieves

- Julia Gama

- Jorge Aravena