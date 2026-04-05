Actor de La familia P. Luche vive momentos de terror, revela que quedó en medio de balaceras: “Ya no salimos”

Un actor de programa de televisión La familia P.Luche reveló historias que dejaron fríos a más de uno, y es que contó que quedó en medio de unas balaceras, ¿qué pasó y de quién se trata? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué actor de La familia P. Luche quedó en medio de balaceras?

Se trata del actor Pierre Angelo, el actor que interpretó a Flavio en el programa La familia P. Luche, el mejor amigo de Ludovico, personaje protagonizado por Eugenio Derbez.

Flavio está casado con Marina (Dalilah Polanco) y mantienen una relación amorosa hasta que se divorcian y comienza su vida de soltero, viviendo diversas aventuras y momentos de risa junto a Ludivico.

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Pierre Angelo cuenta que quedó en medio de más de dos balaceras. / Redes sociales

¿Qué dijo Pierre Angelo sobre las balaceras?

Pierre Angelo reveló que la primera vez que sufrió una balacera fue en Chilpancingo, cuando estaba de gira, pero no especificó en qué proyecto estaba trabajando. En aquel entonces comenzaron a disparar al camión en el que viajaban, sin embargo, no había nadie adentro del transporte porque se encontraban al interior del hotel.

“Nos tocó en alguna gira que este que nos balancearon el camión, pero estaba estacionado afuera en Chilpancingo, nos bajamos y de repente vimos los tiroteos y todo el rollo y pues iban por otra persona, quién sabe qué rollo, sí salimos y estaban los casquillos de los balazos, pero afortunadamente nunca nos ha pasado nada”, dijo el actor en entrevista con De primera mano.

Además, agregó que se metieron abajo de las camas: “No, pues ya no salimos a cenar ni nada, no sabíamos que había pasado afuera, no fue dentro del hotel”, destacó. El actor también dio a conocer que la balacera en Chilpancingo no fue la única que vivió, pues también estuvo en medio de ataques armados en Monterrey, Nuevo León; y en Ciudad Juárez Chihuahua.

“En Monterrey, igual en algún momento íbamos saliendo a cenar, oímos la balacera y ya nos metimos. En Ciudad Juárez también nos llegó a tocar”, comentó Pierre Angelo.

A la par, agregó que “la misma gente de seguridad, los buenos y los malos, quieren pasarla bien y quieren reírse, entonces hay un respeto, cariño y una distancia con nuestro trabajo. Íbamos hasta el pueblo más recóndito de lo recóndito que decías: ‘No inventes, esto no existe. ¿Dónde estamos?'".

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Pierre Angelo cuenta cómo quedó en medio de tiroteos. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Pierre Angelo?

Pierre Angelo es un actor y humorista nacido el 24 de septiembre de 1972 en la Ciudad de México. De ascendencia italiana, inició su carrera desde la infancia al ser descubierto en el programa Chiquilladas durante la década de 1980, espacio que marcó el comienzo de su trayectoria en televisión. A los 12 años también participó en La carabina de Ambrosio, producción infantil de Televisa que se transmitió en distintos países de habla hispana, lo que amplió su proyección desde una etapa temprana.

Tras llegar a la juventud, Pierre Angelo decidió alejarse temporalmente de la televisión para incursionar en el teatro, regresando a la pantalla en 1990 como conductor del programa Súper Vacaciones, que se mantuvo al aire con más de 800 emisiones. Posteriormente se integró a diversos proyectos televisivos como Ángel vs. Ángel y ÁNDALE!, además de formar parte, entre 1994 y 2001, de programas de comedia como La vida en risa, La cuchufleta, Nosotros somos así y Al fin de semana.

A partir de 2002, su carrera continuó con participaciones en producciones de comedia y sátira como La familia P. Luche, La Parodia y El privilegio de mandar, además de telenovelas como Atrévete a soñar, Libre para amarte, La vecina, Enamorándome de Ramón, Ringo y S.O.S. Me estoy enamorando, donde interpretó su primer papel como antagonista. También fue juez en programas de talento como Pequeños gigantes y Parodiando, consolidando una trayectoria constante en la televisión mexicana.

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