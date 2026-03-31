Mauricio Martínez hace importante anuncio sobre el cáncer que padece, ¿empeoró?: “Otro gran susto”

El actor y cantante Mauricio Martínez compartió si ya superó el cáncer. Tras someterse a algunos estudio hace unos días, se descubrió un tumor que pensaban era cancerígeno. ¿Qué dijo? Te revelamos todos los detalles.

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Mauricio Martínez informa que ya no tiene cáncer tras recientes estudios médicos. / Foto: IG/martinezmau

¿Cuándo Mauricio Martínez reveló que tenía cáncer?

Mauricio Martínez compartió en octubre de 2025 un nuevo capítulo en su historia de salud al revelar que el cáncer de vejiga que ha enfrentado durante más de 15 años reapareció por quinta ocasión. La noticia fue dada a través de sus redes sociales, donde explicó la situación a sus seguidores.

“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga”, escribió el actor en aquel entonces, al informar sobre el diagnóstico que marcó el inicio de una nueva etapa en su tratamiento.

A pesar del panorama, Mauricio Martínez señaló que asumió este momento como una batalla más dentro de su proceso. También explicó que los tumores detectados eran de bajo grado, lo que permitió que el tratamiento se abordara con seguimiento médico oportuno.

“Mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”, agregó el actor y en febrero señaló que había vencido la enfermedad.

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Mauricio Martínez confirma que está libre de cáncer: así dio la noticia. / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Mauricio Martínez está libre de cáncer?

El actor y cantante Mauricio Martínez compartió a través de una publicación en sus redes sociales oficiales que se encuentra libre de cáncer, luego de un nuevo proceso médico que enfrentó recientemente tras días de susto pensando que tenía un tumor. En el mensaje, explicó que recibió los resultados de patología tras un momento que describió como un susto, lo que marcó un cambio en su situación de salud.

“Hoy escribo desde un lugar muy distinto, desde la paz. Hace apenas unos días recibí los resultados de patología después de otro gran susto. Y con una gran sonrisa puedo decirlo: estoy libre de cáncer. Lo que pensamos era un tumor, al final no lo fue. Después de días duros, con dolor intenso y hasta una vejiga perforada, hoy todo eso queda atrás”. Mauricio Martínez.

En su publicación, Mauricio Martínez también relató que atravesó días complejos, con dolor físico y complicaciones como una vejiga perforada, situación que formó parte del proceso previo a conocer el diagnóstico final. A partir de ello, señaló que este momento representa el inicio de una nueva etapa en su vida.

Finalmente, el actor agradeció al equipo médico, a sus seres cercanos y a quienes han seguido su proceso, al tiempo que compartió un mensaje dirigido a personas que atraviesan situaciones similares.

“Hoy comienzo un nuevo capítulo, uno que abrazo con humildad, con una fe renovada y con una certeza: la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en medio del miedo. Gracias a mis increíbles doctores, a mis seres queridos, quienes me sostuvieron en los momentos más difíciles-, y sobretodo a Dios, que nunca me soltó. Y a ti, que me estás leyendo y que quizás estás luchando, o estás pasando por algo difícil: no te rindas, aún en los días más oscuros, hay luz esperando encontrarte”. Mauricio Martínez.

Mauricio Martínez anuncia que está libre de cáncer y celebra la vida. / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Quién es Mauricio Martínez?

Mauricio Martínez es un cantante y actor, nacido en Monterrey, Nuevo León. Su carrera despegó en 2002 cuando participó en el reality show de música Operación triunfo México de Televisa, que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento y le permitió mostrar su talento ante el público nacional.

A lo largo de su trayectoria, Martínez se destacó en el teatro musical, convirtiéndose en el quinto mexicano en protagonizar un musical en Broadway, un logro que lo coloca entre los grandes exponentes mexicanos en el escenario internacional. En México, ha brillado en producciones teatrales como La Bella y la best, Fiebre de sábado por la noche y Mentiras, demostrando su versatilidad y carisma en cada interpretación.

Además de su éxito en el teatro, Mauricio Martínez dejó huella en televisión, participando en telenovelas como Atrévete a soñar y La mujer del Vendaval, así como en series para mercados internacionales como Señora Acero de Telemundo y El Vato de NBC. Su talento y constancia lo han convertido en un referente del entretenimiento mexicano, capaz de combinar canto, actuación y presencia escénica en producciones de alto nivel.

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