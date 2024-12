Mauricio Martínez encuentra apoyo en terapia y tanatología tras la pérdida de su hermana

A casi tres meses de la dolorosa partida de su hermana Bárbara, Mauricio Martínez, reconocido actor de teatro y televisión, se prepara para vivir su primera Navidad sin ella. Bárbara falleció el 26 de septiembre, y su ausencia ha dejado un vacío profundo en su corazón. Sin embargo, a pesar del dolor, Mauricio expresa su gratitud por poder cerrar el año con salud, trabajo y el apoyo de su familia.

¿Qué le pasó a Bárbara, hermana de Mauricio Martínez?

Mauricio Martínez compartió en una entrevista con De primera mano los trágicos detalles sobre la inesperada muerte de su hermana Bárbara. Según el actor, Bárbara sufrió un infarto al miocardio mientras dormía, el 25 de septiembre.

La noticia fue devastadora, ya que su madre se encontraba en España y él en Nueva York. Fue una tía quien abrió la casa, y lamentablemente fue Mauricio quien la encontró. A pesar del dolor, el actor ha encontrado consuelo en la idea de que su hermana partió de manera pacífica.

“Babby se fue a dormir el 24 de septiembre, y le dio un infarto al miocardio en la madrugada del 25. No respondía las llamadas. Mi mamá estaba en España y yo en Nueva York, así que una tía fue a abrir la casa… y pues fui yo quien la encontró”, confesó el actor con voz entrecortada.

Aunque el duelo es profundo, Mauricio considera que, en cierto modo, su hermana partió de forma pacífica. “Dicen que es la muerte de los justos”, concluyó.

Mauricio Martínez habla de cómo enfrentará esta primera Navidad sin su hermana. / Instagram: @martinezmau

Mauricio Martínez habla de su duelo esta primer Navidad sin su hermana

Mauricio Martínez, reconocido actor y cantante, vivirá esta Navidad marcada por la melancolía, tras la inesperada pérdida de su hermana Bárbara. El actor compartió a los medios abiertamente cómo ha estado enfrentando el dolor, afirmando que aunque será una Navidad difícil, se siente agradecido por las bendiciones que ha logrado cosechar durante este año.

“Un día a la vez, el duelo se vive así en familia, en soledad y trabajando porque la vida sigue. Ya casi tres meses y ahí vamos”, explicó Mauricio, quien sigue adelante con el apoyo de su entorno y su trabajo.

El actor también reflexionó sobre cómo las navidades, al perder a un ser querido, se tornan más agridulces.

“Yo creo que las navidades son felices, pero agridulces cuando pierdes a un ser querido, se vuelven melancólicas. Yo perdí a mi padre hace 23 años y ahora a mi hermana, pero también es una época de retrospectiva, de estar en familia, pero también de agradecer. He pasado por tanto bonito, pero también se ha puesto ruda la vida, pero aquí estoy celebrando el estar vivo, de estar en mi país con mi familia, de tener salud, yo que he tenido cáncer cuatro veces”, comentó a su llegada al aeropuerto de la CDMX.

El actor también ha recurrido a la terapia y el apoyo profesional para sobrellevar su duelo.

“La terapia es la decisión más sabia y más madura que un ser humano puede tomar, no escatimen en ese gasto, debería ser parte de la canasta básica, hay que buscar ayuda. Yo que he sufrido depresión me he vuelto muy vocal de este tema, especialmente en culturas como la nuestra, y más siendo hombre. Hay que quitar estigmas, pero la salud mental es básica”, expresó con firmeza.

Mauricio ha recibido apoyo de diversos profesionales, incluyendo psicólogos, psiquiatras y tanatólogos, quienes lo han acompañado en este proceso.

“Tengo terapia con psiquiatra, con psicólogo, tengo además una tanatóloga que me está acompañando ahorita y aparte mi trabajo”. Mauricio Martínez

Recientemente, Mauricio vivió una experiencia significativa al dar un concierto con orquesta sinfónica, un hito que marcó un antes y un después para él, especialmente tras la pérdida de su hermana. “Hace dos días di un concierto con sinfónica, es la primera vez que lo hago después de lo de mi hermana, es un antes y un después, pero es para lo que nací”, concluyó con emoción.

A pesar de la tristeza, Mauricio sigue adelante con valentía, celebrando la vida, el amor de su familia y la salud, mientras sigue su camino hacia la sanación.

