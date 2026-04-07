Carlos Said responde tras escándalo por fotos “impropias” con su bebé: ¿El actor se defiende?

Carlos Said rompió el silencio tras las diversas criticas en su contra por una serie de fotografías que publicó en redes sociales donde aparece sin ropa bañando a su bebé, ¿qué dijo el actor y esposo de Claudia Martín? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué pasó con Carlos Said? La controversia por fotos con su bebé explicada. / Redes sociales

¿Qué fotos de Carlos Said provocaron polémica?

Carlos Said publicó fotografías en las que aparece junto a su bebé durante un momento cotidiano. En las imágenes se le ve bañando al recién nacido dentro de una regadera, sin ropa, sosteniendo al menor de edad mientras el agua cae. El actor mira a la cámara y mantiene al bebé recargado sobre su pecho, cubriéndolo con sus brazos.

“Me tocó bañar al rey, lo más hermoso en mi vida. Gracias, Dios, por tanto, gracias por mi familia hermosa que me regalaste”, dijo el actor a principios de año.

Ante esto, Claudia Martín, esposa de Said, respondió diciendo que ella fue la fotógrafa que capturó el momento familiar entre padre e hijo.

“Mis amores de mi vida. Y, por supuesto, yo fui la fotógrafa de mis reyes guapísimos”, destacó la actriz de telenovelas como Enamorándome de Ramón, sin tu mirada, Vencer la culpa y El amor no tiene receta, sin embargo, los usuarios de redes sociales no tardaron en criticar a Carlos Said por la forma en la que bañaba a su hijo, recomendando usar alguna playera porque el niño podría resbalarse y caer de los brazos del actor.

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Carlos Said enfrenta críticas por imágenes con su bebé.. / Redes sociales

¿Qué dijo Carlos Said sobre la polémica por las fotos con su hijo?

El actor Carlos Said reveló que optó por bañar a su hijo en la regadera a partir de los dos meses ya que, mencionó, la doctora le dijo que podía realizarlo. Además, destacó que aunque era recomendable usar playera, prefirió no hacerlo y confiar que los vellos en su pecho podrían funcionar como agarradera.

“A mí ya me había dicho la doctora que yo ya lo podía bañar a partir de los dos meses, por supuesto que me animé porque ya lo había hecho mi papá, mi abuelo, entonces me moría de ganas por hacerlo. Me dijeron que era recomendable usar playera, pero pues tengo pelito, tenía de dónde agarrarse el bebé. Gracias a Dios lo pesqué bien a mi hijo para que no se me cayera”, comentó Said durante una entrevista con medios.

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Carlos Said rompe el silencio tras críticas por fotos con su bebé: esto aclaró. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Carlos Said?

Carlos Said es un actor mexicano de televisión que ha desarrollado su carrera dentro del formato de las telenovelas, consolidándose como parte de una nueva generación de intérpretes. Nacido en la Ciudad de México, inició su formación artística en el Centro de Educación Artística (CEA), lo que le permitió dar sus primeros pasos en la industria desde una edad temprana.

Sus primeras participaciones en la pantalla chica llegaron en 2017, cuando formó parte de la telenovela Me declaro culpable. Un año después, se integró al elenco juvenil del proyecto Like, producido por Pedro Damián, donde compartió escena con otros actores jóvenes.

Además de su trabajo como actor, en 2019 incursionó en la música con el lanzamiento de sus sencillos “Si tú te vas” y “Ven baila conmigo”. Posteriormente continuó su carrera en televisión con participaciones en producciones como Como tú no hay 2 y, en 2021, obtuvo su primer protagónico juvenil en Si nos dejan, donde interpretó a Gonzalo Carranza Montiel, compartiendo créditos con figuras reconocidas del melodrama.

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