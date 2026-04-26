Daniel Elbittar presume fotos que levantan suspiros y sube la temperatura: ¡El actor deja sin aliento!

En medio de una polémica por presunto fraude, Daniel Elbittar se consolidó como uno de los galanes de telenovela más reconocidos actualmente por su carisma, sonrisa y su escultural cuerpo que desata suspiros, por lo que aquí te dejamos sus fotos más sexys.

No te pierdas: Famoso actor despierta del coma y descubre que su esposa estaba casada con ¡otro hombre!

¡Sube la temperatura! Daniel Elbittar comparte fotos que enloquecen. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Daniel Elbittar?

Daniel Elbittar dio a conocer la situación que enfrenta tras la compra de un departamento que, según relató, le fue entregado ocho años después de haberlo adquirido. El actor explicó que, a pesar de haber cumplido con el pago desde el inicio, hasta el momento no ha podido escriturar la propiedad, proceso que tampoco ha podido completar su esposa, Sabrina Seara, debido a complicaciones relacionadas con la constructora.

“El tema está en que estoy básicamente defendiendo mi patrimonio y el de mi familia. Compré un departamento que me entregaron ocho años después y no he podido escriturar, ni mi esposa ni yo, hemos estado pasando por una situación complicada en este sentido y espero que esto se solucione”, declaró durante una entrevista con el programa De primera mano. Ante este panorama, confirmó que decidió interponer una demanda penal con el objetivo de resolver el proceso legal y poder escriturar la propiedad.

Elbittar también señaló que la empresa desarrolladora ha impedido avanzar en los trámites correspondientes, situación que, aseguró, no es exclusiva de su caso, ya que otros vecinos del mismo complejo enfrentan condiciones similares. “**Me ha sido complicado para mí poder escriturarlo porque la empresa no ha permitido que avancemos con ese proceso, pero muchos vecinos de la torre están pasando exactamente por lo mismo**”, explicó. Además, detalló que le han solicitado cubrir el pago del predial desde el inicio de la construcción, incluso antes de recibir el inmueble, lo que derivó en un periodo de negociaciones que no llegó a un acuerdo y lo llevó a proceder por la vía legal.

No te pierdas: ¿Pablo Lyle dice “adiós” a la prisión? Juan Osorio lanza importante mensaje sobre ¿su regreso a las telenovelas?

Daniel Elbittar levanta suspiros. / Redes sociales

¿Cómo son las fotos de Daniel Elbittar que roban suspiros?

Daniel Elbittar compartió una serie de fotografías en sus redes sociales. En las imágenes, el actor aparece en distintos escenarios, como playas y piscinas, donde deja ver momentos de descanso y actividades al aire libre, pero siempre resaltando su escultural físico.

En cada imagen, Elbittar aparece con el torso descubierto o con atuendos ligeros, lo que ha llevado a que usuarios comenten sobre su condición física. Las fotografías han generado interacción constante, con mensajes que destacan su presencia en estos espacios y la manera en que se muestra frente a la cámara en cada publicación.

Las reacciones no se han hecho esperar, y sus seguidores han llenado la sección de comentarios con mensajes y emojis en respuesta a las imágenes.

No te pierdas: ¿Familia del actor José Ángel Bichir en problemas económicos? Tras arrojarse de edificio... ¡rifan sus joyas!

Daniel Elbittar deja sin aliento a sus fans. / Redes sociales

¿Quién es Daniel Elbittar?

Daniel Elbittar es un actor, modelo, cantante y empresario venezolano, nacido el 30 de abril de 1979 en Caracas. Es conocido por su participación en telenovelas que han sido transmitidas en distintos países, lo que le ha permitido desarrollar una carrera con presencia internacional dentro de la industria televisiva.

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de producciones como Camaleona, Así es la vida, Negra consentida, Engañada, Olvidarte jamás y La calle de los sueños, además de unitarios como Decisiones y Lotería. Más adelante se integró a proyectos en México, donde participó en telenovelas de TV Azteca y obtuvo su primer protagónico en Siempre tuya Acapulco, donde también interpretó temas musicales relacionados con la historia.

En 2014 inició su carrera como cantante con el lanzamiento del álbum “Quiero decirte”, y también ha participado en teatro musical en México. Posteriormente continuó su trabajo en televisión en distintos países, incluyendo producciones recientes en las que ha desempeñado papeles antagónicos, consolidando una trayectoria que combina actuación, música y actividades empresariales.

No te pierdas: Gael García Bernal discute con fan en pleno restaurante, ¡lo acusó de burlar su privacidad! ¿Hubo golpes? VIDEO