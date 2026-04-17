Daniel Elbittar denuncia fraude inmobiliario y destapa el caso: ¿Habrían engañado al galán de telenovelas?
Daniel Elbittar denuncia un presunto fraude inmobiliario. Conoce los detalles del caso y todo lo que declaró el actor y galán de telenovelas.
Daniel Elbittar denunció que fue víctima de un presunto fraude inmobiliario tras comprar una propiedad, ¿qué le pasó y qué dijo el actor? Te contamos todos los detalles del caso.
¿Qué dijo Daniel Elbittar sobre el fraude que sufrió?
Daniel Elbittar relató que compró un departamento que le entregaron ocho después y que hasta el momento no puede escriturarlo ni él ni su esposa Sabrina Seara por las complicaciones de la constructora
“El tema está en que estoy básicamente defendiendo mi patrimonio y el de mi familia. Compré un departamento que me entregaron ocho años después y no he podido escriturar, ni mi esposa ni yo, hemos estado pasando por una situación complicada en este sentido y espero que esto se solucione”, dijo el actor durante una entrevista con De primera mano.
Ante esto, el actor confirmó que interpuso una demanda penal para “ver si solucionamos el tema de poder escriturar lo más pronto posible, defendiendo el patrimonio de mi familia”, pues reiteró que pagó el departamento desde el inicio y que la constructora solamente le da largas.
“Me ha sido complicado para mí poder escriturarlo porque la empresa no ha permitido que avancemos con ese proceso, pero muchos vecinos de la torre están pasando exactamente por lo mismo”, denunció Elbittar, pues destacó que le obligan a pagar el predial desde que empezaron a construir la vivienda, pese a que se lo entregaron años después.
“Me están obligando a pagar el predrial desde que empezaron a construir, cuando me entregaron el departamento ocho años después, quieren que yo pague el predial desde el inicio hasta el momento que ingresé al departamento, estuve un año y medio negociando con ellos, no llegamos a un acuerdo y tuve que exponer esto ante la justicia y públicamente”.
¿Cómo es el edificio del departamento que compró Daniel Elbittar?
Daniel Elbittar destacó que la compra del departamento la hizo cuando estaba en preconstrucción con los ahorros que tenían él y su esposa Sabrina Seara, pero lo que tenía que ser un inmueble de lujo, terminó como una mentira.
El actor relató que no había alberca ni gimnasio, además, solamente servía uno de los elevadores cuando son cuatro, a lo que se suma que el edificio es de más de 20 pisos y cinco pisos de estacionamiento.
“Me entregaron el departamento sin amenidades, no había en ese momento alberca ni gimnasio, ya están empezando a trabajar en eso, solamente funcionaba un elevador de cuatro que hay, ha sido una situación difícil de habitar aquí con mis hijos y mi familia, estamos un poco sufriendo y padeciendo el vivir en un edificio que es supuestamente de lujo, pero no lo es”.
Al momento, Daniel no ha dado más detalles sobre cómo va el asunto legal por esta polémica.
¿Quién es Daniel Elbittar?
Daniel Elbittar es un actor, modelo, cantante y empresario venezolano, nacido el 30 de abril de 1979 en Caracas. Es conocido por su participación en telenovelas que han sido transmitidas en distintos países, lo que le ha permitido desarrollar una carrera con presencia internacional dentro de la industria televisiva.
A lo largo de su trayectoria ha formado parte de producciones como Camaleona, Así es la vida, Negra consentida, Engañada, Olvidarte jamás y La calle de los sueños, además de unitarios como Decisiones y Lotería. Más adelante se integró a proyectos en México, donde participó en telenovelas de TV Azteca y obtuvo su primer protagónico en Siempre tuya Acapulco, donde también interpretó temas musicales relacionados con la historia.
En 2014 inició su carrera como cantante con el lanzamiento del álbum “Quiero decirte”, y también ha participado en teatro musical en México. Posteriormente continuó su trabajo en televisión en distintos países, incluyendo producciones recientes en las que ha desempeñado papeles antagónicos, consolidando una trayectoria que combina actuación, música y actividades empresariales.
EN VIVO ¡Daniel Elbittar asegura fue VÍCTIMA de FRAUDE INMOBILIARIO! Reveló que terminó de pagar inmueble y no le han entregado escrituras...— De Primera Mano (@deprimeramano) April 17, 2026