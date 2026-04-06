¡Sabrina Seara no quiere más hijos! Daniel Elbittar rechaza vasectomía y ella reconoce dificultades ¿separación?

Los actores venezolanos Daniel Elbittar y Sabrina Seara han formado una sólida relación. Sin embargo, en entrevista con TVNotas, ella reconoció que a lo largo de su vida en pareja han tenido dificultades y que además ya no quiere tener más descendencia.

Sabrina Seara “A veces lo he querido matar, pero luego me vuelvo a enamorar… Han sido diferentes etapas. Los tiempos de gloria son bonitos, pero nos han tocado momentos no tan buenos y hemos estado ahí el uno para el otro”. Más hijos ¡no! Si los fans quieren que trabaje, ya no puedo. Ahorita es momento de retomar mi carrera. Yo creo que ya cerramos la fábrica”.

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Daniel Elbittar y Sabrina Seara

Sabrina Seara “cerró la fábrica” y Daniel Elbittar dice no a la vasectomía: ¿conflicto por tener otro hijo?

Daniel Elbittar nos dio un rotundo “no” cuando le preguntamos si se haría la vasectomía: “No lo veo necesario”, y aseguró que se lo dejaba “a Dios”: “Si llega el tercero, que llegue”.

Sobre los momentos complicados que han atravesado, Sabrina refirió: “Enfermedades de la familia o situaciones de repente económicas que no son las mejores, por circunstancias que han pasado, cosas externas que de repente nos han puesto tristes”.

Daniel Elbittar y Sabrina Seara

¿Qué crisis han enfrentado Sabrina Seara y Daniel Elbittar en su matrimonio?

La pandemia fue una prueba para ellos. “Desde que nos conocimos, siempre habíamos estado en países separados grabando. Cuando nos casamos, él se encontraba en TV Azteca y yo de exclusiva en Telemundo. Yo decía: ‘Que me manden a México, para estar cerca de Dani’, y ya que eso pasa, él se va a trabajar otro país”.

“Fue hasta la pandemia que realmente nos sentamos a convivir. Yo decía: ‘A mí me va a dar algo. A este señor lo voy a matar’, pero se dio una conexión muy bonita. Nos reinventamos en muchas cosas. Ha sido un camino que se me ha hecho rápido. Hemos aprendido mucho de los 2. Me he enamorado más. Lo he podido conocer como papá”.

Por su parte, Daniel está muy pleno con su matrimonio. “La mayor alegría que tenemos son nuestros hijos. Ese es el motor de nuestro matrimonio. Me encanta estar a su lado. Hago todo para que se diviertan y que estén llenos de amor. Por ellos hacemos todo lo que hacemos. Sabrina ha traído pura felicidad (a su vida)”. Nos compartió de qué manera han sabido sortear los conflictos. “Con comunicación, amor y respeto”.

Daniel Elbittar y Sabrina Seara

¿Cuáles son los próximos proyectos de Sabrina Seara en México y su regreso a la actuación con series y telenovelas?

En cuanto a próximos proyectos, Sabrina Seara adelanta: “Mucha gente me ha dicho que ya me quiere ver, y ya pronto se vienen cositas. Ya estoy viviendo de fijo en México, apoyando a Daniel. Con todo lo que ha pasado en su carrera, decidimos venirnos para acá, quedarnos una temporada larga, y una cosa trae otra”.

“El año pasado grabé una serie para Netflix, con un papel de coprotagonista, pero me he inclinado por hacer proyectos cortos. Las telenovelas te llevan como 7 meses y no me había animado ya con mis hijos, pero estoy abierta. Ya ha habido acercamientos y estoy segura de que algo bueno viene”. Sabrina Seara

Daniel Elbittar y Sabrina Seara

¿Qué pasa con la familia de Daniel Elbittar en Venezuela y su problema con el pasaporte y la ciudadanía?

Finalmente, Daniel Elbittar habló sobre la situación de sus familiares en Venezuela, país que enfrenta una fuerte crisis política y económica. Recordemos que el año pasado al actor le quitaron su pasaporte: “Mi madre sigue allá. Viene mucho para acá, pero no creo que se venga a vivir aquí. Aún no sé si ya podré entrar a mi país, porque, aunque está controlado por EU, el gobierno venezolano sigue en el poder. Yo espero poder recuperar la ciudadanía. Estoy en trámites para eso”.

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¿Quién es Daniel Elbittar? Trayectoria, telenovelas y carrera del actor venezolano en México

Debutó en la serie juvenil venezolana La calle de los sueños (1999).

En 2006 recibió su primer estelar en la telenovela Olvidarte jamás.

En 2008 llegó a México para ocupar papeles estelares en melodramas de TV Azteca.

Debutó como cantante, en realities, series y musicales.

En Televisa lo hemos visto en proyectos como El amor invencible, El amor no tiene receta y Amanecer, entre otros.

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Daniel Elbittar y Sabrina Seara

¿Quién es Sabrina Seara? De modelo a actriz internacional en Telemundo y Netflix

En 2009 consiguió su primer protagónico en Los misterios del amor.

En 2015 obtuvo fama internacional con su participación en la serie El señor de los cielos.

Le siguieron proyectos como Milagros de navidad y Betty en NY.

En 2024 la vimos en la serie Las hermanas Guerra.

¿Qué es la vasectomía y por qué Daniel Elbittar no quiere realizarse este procedimiento?

De acuerdo con la página Medline Plus, la vasectomía es un método anticonceptivo definitivo y seguro que consiste en cortar o bloquear los conductos deferentes, que transportan los espermatozoides durante la eyaculación, para impedir su paso y evitar que el hombre embarace a una mujer.

No afecta el deseo sexual, la erección, la eyaculación, ni causa cambios hormonales.