Actor de ‘Como dice el dicho’ confirma su boda con Karena Flores y revela detalles: ¿ya hay fecha?

En medio de la alfombra roja de la nueva temporada de ‘Soy Luna: volver a rodar’, un querido actor de la serie ‘Como dice el dicho’ sorprendió al revelar que ya hay fecha de su boda con Karena Flores tras anunciar su compromiso en 2025. ¿De quién se trata?

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Famoso de Como dice el dicho alista boda. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el actor de Como dice el dicho que alista su boda?

Durante un encuentro con la prensa, Michel Ronda se mostró emocionado de compartir que ya tiene la fecha de su boda con Karena Flores, influencer con la que se comprometió en 2025. De acuerdo con el actor de ‘Como dice el dicho’, están en medio de los preparativos.

“Ya tenemos lugar”, dijo entusiasmado; sin embargo, no quiso compartir mayores detalles del evento, aunque dejó entrever que podría realizarse en la playa. “Primero tengo que hacer las invitaciones”, agregó entre risas.

Posteriormente, compartió que la boda se realizará en México, pero prefirió centrar su atención en el proyecto que acaba de estrenar junto a la actriz Karol Sevilla.

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¿Cuándo se comprometieron el actor Michael Ronda y la influencer Karena Flores?

Fue en septiembre de 2025 cuando Michael Ronda dio a conocer su compromiso con la influencer Karena Flores; la noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde deleitaron a sus seguidores con una serie de fotos de la propuesta.

El escenario que escogió el actor de ‘Como dice el dicho’ para pedirle matrimonio a su novia fue la Riviera Nayarit, México, justo en la Bahía de Banderas. De acuerdo con el protagonista de series como ‘Control Z’, él mismo diseñó el anillo, pues siempre tuvo claro que la creadora de contenido sería su esposa.

“Hasta las estrellas, mi amor. Te amo”, expresó el intérprete junto a una serie de fotos y videos que mostraban detalles de la propuesta de matrimonio a la orilla del mar. Mientras que en una nueva publicación escribió: “Y esto es solo el inicio de este viaje”.

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Michael Ronda y su prometida alistan boda. / Redes sociales

¿Quién es Michael Ronda, actor de ‘Como dice el dicho’, que alista su boda con Karena Flores?

Michael Ronda Escobosa , conocido solo como Michael Ronda, adquirió notoriedad en el mundo del entretenimiento al participar en el programa unitario ‘Como dice el dicho’, junto al actor Sergio Corona , entre 2011 y 2015.

, conocido solo como Michael Ronda, adquirió notoriedad en el mundo del entretenimiento al participar en el programa unitario ‘Como dice el dicho’, junto al actor , entre 2011 y 2015. Tras su exitosa participación en el programa de Televisa, se unió a Disney Channel para protagonizar la serie ‘Soy Luna’, la cual estrenó su segunda temporada con el elenco original.

para protagonizar la serie ‘Soy Luna’, la cual estrenó su segunda temporada con el elenco original. Posteriormente, fue parte de la serie juvenil de Netflix ‘Control Z ', pero al mismo tiempo, incursionó como solista.

', pero al mismo tiempo, incursionó como solista. En el ámbito personal, se sabe que se comprometió en 2025 tras cinco años de relación con Karena Flores.

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