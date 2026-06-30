Famosa actriz de María la del Barrio ¿detrás de los “huesos” de Rafael Inclán? ¿Romance?

Aunque no la vemos pasar por las alfombras rojas, el público la reconoce a primera vista. María Prado es una de las actrices de la televisión mexicana con más presencia y con una trayectoria de casi 6 décadas. A la fecha, ha trabajado en al menos 40 telenovelas y varios programas unitarios, donde ha destacado por sus villanas.

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María Prado sigue vigente en el la televisión y el teatro. / Mezcalent

¿Qué piensa María Prado sobre darse una oportunidad con Rafael Inclán?

En 1989 falleció su marido, el comediante Pancho Müller, y la actriz no se volvió a casar. No obstante, asegura que está abierta a encontrar el amor. Hace un tiempo, en una convivencia de la Asociación Rafael Banquels, la vimos muy divertida con Rafael Inclán, quien sabemos que está solo, y le preguntamos si le gustaría como pareja:

“Ah, bueno, es cómico igual que el otro (Müller). Lo bueno de los cómicos es que siempre te hacen reír, pero para casarte, hay que pensarlo, son hombres solos, son imparables, así como es Rafa. Son incansables y siempre andan con Juana y con, bueno… Son muy mujeriegos. Mejor no”.

“Para tener una pareja, está escrito en el destino quién va a llegar a ti y hacerte feliz. Quien llegue está bien, por algo será”. María Prado

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María Prado se sincera sobre su ‘cercanía’ con Rafael Inclán. / Mezcalent

¿Por qué María Prado podría tener novio tras 37 años viuda?

Prado enviudó hace 37 años. Tiene 2 hijos y 2 nietos, y le encantaría volver a ser amada por un hombre. “Soy viuda desde hace muchos años. No me volví a casar. Sería lindo tener una pareja. Claro que sí. Hay que estar rodeada de cariño y afecto. Siempre hay que tener a alguien que te quiera y alguien a quien querer. Los hijos hacen su propia historia, uno tiene que vivir su propia vida. Mi esposo fue Pancho Müller. Lo conocí cuando trabajó con Elsa Cárdenas. Duré 20 años casada”.

Le preguntamos si tiene algún pretendiente, y nos contestó con sentido del humor: “Siempre hay algún pretendiente por ahí… No, del medio mejor no… Yo disponible siempre estoy”.

María recuerda que se casó muy joven, a los 18 años, y enviudó a los 38. Cada uno de sus hijos le dio un nieto. Uno de ellos, Francisco, no descartaría incursionar en el medio artístico.

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María Prado y su esposo, Pancho Müller. / Fotos: Cortesía y Archivo TVNota

¿Cuáles son los actuales proyectos de María Prado?

A diferencia de muchas actrices de su generación, María se mantiene vigente en producciones en distintos formatos.

“Afortunadamente, siempre tengo trabajo. Acabo de terminar una microserie que se llama Tú mi reina, yo tu chacal. Hago a una cartomancia que les lee las cartas a todos en la oficina, y lo que nunca en mi vida: Salgo diciendo palabrota y media. Realmente no creo en la lectura de cartas. Me las han tirado, algunas cosas me salen ciertas, otras no. He ido por curiosidad. Yo, como Mizada: ‘El futuro es viento y el pasado no existe, hay que vivir el presente’. Yo no espero del futuro más que mucha salud para poder seguirme desarrollando como toda mi vida, trabajando y siendo feliz”. María Prado

Y si bien la microserie fue una nueva experiencia para ella, finalmente nos dijo que ahora tiene un nuevo proyecto en puerta: “Es un formato que se hace sumamente rápido. Tienen que ser muy hábiles, los escritores, para poder sintetizar una historia en 6 minutos. Minuto por día, minuto por capítulo, 6 capítulos. Pronto vamos a hacer una serie: Mujeres violentadas. Está Mujeres asesinas. Ahora vamos a ser todas golpeadas. Yo voy a ser una mujer a la que me pega mi marido, y me aguanto, me hago tonta”.

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María Prado: personajes que ha interpretado. / Fotos: Cortesía y Archivo TVNotas

¿Quién es María Prado?

María de Lourdes Flores Prado nació el 20 de noviembre de 1947 en Chihuahua, México .

nació el 20 de noviembre de 1947 en . Se casó con Francisco Müller , en 1967, con quien tuvo 2 hijos: Francisco y Drina .Enviudó en 1989.

, en 1967, con quien tuvo 2 hijos: .Enviudó en 1989. Desde niña mostró interés en el medio artístico y destacó en el canto. A los 14 años, viajó a la CDMX para prepararse profesionalmente como actriz.

para prepararse profesionalmente como actriz. Es una de las actrices más prolíficas. Acumula más de 40 telenovelas y decenas de programas unitarios.

y decenas de programas unitarios. Ha interpretado desde madres sufridas, hasta empleadas domésticas y villanas despiadadas.

Es muy reconocida por sus grandes villanas, como las que interpretó en Mujer, casos de la vida real.

Entre sus telenovelas se encuentran: Cuna de lobos, María, la del barrio, Salomé, Destilando amor, Amarte es mi pecado, La fuerza del destino, Mañana es para siempre y Mi fortuna es amarte.

y Programas unitarios: El príncipe del barrio y La familia P. Luche.

y En cine destacan: Renuncia por motivos de salud, El esperado amor desesperado y Reclusorio.

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María Prado es recordada por su personaje en María la del barrio. / Fotos: Cortesía y Archivo TVNotas

¿Quién fue Pancho Müller, su esposo?

Nació el 31 de agosto de 1923 en la CDMX. Fue de ascendencia mexicano-alemana .

. Debutó en 1950 en la película Los olvidados, de Luis Buñuel.

de Trabajó en la XEW. También incursionó en el doblaje, donde le dio vida a “Sam Bigotes” , en las caricaturas de Looney Tunes . Además, hizo voces de los personajes de Ahí viene Cascarrabias, El show de la pantera rosa, El inspector y Mr. Magoo.

, en las caricaturas de . Además, hizo voces de los personajes de y En televisión realizó: Quinceañera , donde interpretó al “Toluco”, Gotita de gente , Gabriel y Gabriela.

, donde interpretó al “Toluco”, , En cine, hizo decenas de películas: El Mofles, Un macho en la tortería, El sexo me da risa, Entre ficheras anda el diablo, Picardía mexicana, Noches de cabaret, Mujer en condominio y Más vale pájaro en manos.

y Falleció en 1989, a los 64 años.

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