Alfonso Obregón enfrenta otra fuerte acusación; actriz de doblaje expone presunto abuso: “Tenía 16 años” VIDEO

El estreno de la quinta película de ‘Shrek’ está cada vez más cerca, y la ausencia de Alfonso Obregón como la voz del protagonista ha sido tema de conversación en la comunidad geek.

Desde hace algunos años, el actor de doblaje ha estado envuelto en la polémica por las acusaciones en su contra que han salido a la luz por presunto abuso.

En las últimas horas, un nuevo testimonio fue publicado en redes sociales, en esta ocasión de voz de Brenda Rivero, hija de la también actriz de doblaje Carla Padrón, quien habla sobre su experiencia con Alfonso Obregón. ¿Qué dijo? entérate aquí.

Lee: ¿Alfonso Obregón lanza campaña para volver a ser la voz de Shrek 5? Así solicitó apoyo en redes sociales

Alfonso Obregón enfrenta una nueva acusación por presunto abuso / IG: @alfonso_obregon_

¿Quién es Brenda Rivero y por qué acusó a Alfonso Obregón?

Brenda Rivero es una actriz de doblaje de 32 años de edad; es hija de los también actores de doblaje, Javier Rivero y Carla Padrón.

Ha participado en series de televisión, películas y anime en los últimos años. Se formó en el Taller de Actuación de Bellas Artes y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para ejercer.

Brenda publicó en redes sociales un video en el que da detalles de una delicada experiencia que vivió con Alfonso Obregón, cuando ella aún tenía 16 años y el actor 50.

“To tenía en ese entonces 16, iba a cumplir 17 años y él tenía 50 años.” Brenda Rivero

En su testimonio de caso 40 minutos, la actriz cómo desde los primeros momentos, Alfonso Obregón la acortejaba con piropos y halagos. Pero todo esto llegaba a ser normalizado por la amistad que existía entre Alfonso y los papás de Brenda.

“Él todo el tiempo encima de mí, tratándome súper bonito, cuando de pronto me dice ‘Brenda, ya no aguanto más, me gustas mucho.’” Brenda Rivero sobre Alfonso Obregón

Brenda mencionó que el momento clave de su experiencia fue durante un viaje a Cancún por su cumpleaños, en el que Alfonso le confesó a ella que “le gustaba” mucho y procedió a llevarla a un lugar apartado, para besarla en contra de su voluntad.

“Me llevó con el pretexto de que se iba a cambiar la camisa, me llevó atrás del estacionamiento donde me robó mi primer beso.” Brenda Rivero sobre Alfonso Obregón

Brenda Rivero / IG: @brenda_rivero_love

Ella declara que, aunque estaba incómoda y asustada por la situación, se sentía vulnerable a causa de la relación difícil con su padre, además de que sentía admiración por el actor y su trayectoria, por lo que sus halagos elevaron su autoestima y llegó a sentirse confundida.

Lee: Video polémico de Alfonso Obregón, actor que le da voz a Shrek, sale a la luz tras haber sido liberado

Acá este el testimonio de Brenda respecto su exposion contra Alfonso Obregon, comparto el link de la cuenta del tik tok de Brenda: https://t.co/2FM1AsutGo https://t.co/zujnGJruVP pic.twitter.com/HiBlqrK0Ml — Danjugo (@Danjugo_0) July 6, 2026

Las acusaciones que ha enfrentado Alfonso Obregón en los últimos años

No es la primera vez que Alfonso Obregón enfrenta este tipo de acusaciones. En 2022, una de sus alumnas denunció presuntos tocamientos indebidos durante una de sus clases de doblaje.

Un año después, surgió un nuevo testimonio, por el cual autoridades de la Ciudad de México procedieron y fue detenido en agosto de 2024. Estuvo recluído por unos días pero finalmente el caso fue desestimado por falta de pruebas.

Sin embargo, Alfonso Obregón fue “vetado” de la industria, o al menos así lo denuncia el actor, pues menciona que todos sus proyectos fueron congelados y que por esa razón, no fue considerado para participar en ‘Shrek 5'.

Lee: Omar “N”, máximo goleador de las Chivas de Guadalajara, vivirá en prisión tras ser acusado de abuso a menor

Alfonso Obregón fue detenido en 2024 en la Ciudad de México, pero el caso en su contra fue descartado / IG: @alfonsoinclan6

Alfonso Obregón pide boicotear el estreno de “Shrek 5" tras no ser considerado en el proyecto

Desde que se estrenó el primer avance en español de ‘Shrek 5', se confirmó que Alfonso Obregón no participaría en el doblaje.

Por esa razón, durante un evento en vivo son sus seguidores, les pidió que expresaran su descontento y exigieran el regreso de Alfonso Obregón como la voz del ogro.

Alfonso Obregón hizo un llamado a hacer publicaciones en redes sociales etiquetando a las productoras y que el día del estreno no vayan a los cines a ver la película, a modo de protesta.

Leer: Famoso influencer denunciado por presunto abuso en contra de una empleada de un spa: FOTO