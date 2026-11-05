María Elena Saldaña se entera en vivo de la muerte de María Alicia Delgado; así reaccionó ‘la Güereja’, VIDEO

La muerte de María Alicia Delgado tomó por sorpresa a su amiga y colega María Elena Saldaña. ‘la Güereja’ desconocía la noticia hasta que los reporteros se lo comunicaron frente a las cámaras. Su reacción quedó grabada en video y conmovió al público.

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Carrera y trayectoria de la actriz María Alicia Delgado / Archivo TVNotas

¿Cómo se enteró María Elena Saldaña de la muerte de María Alicia Delgado?

La muerte de María Alicia Delgado sigue causando conmoción entre actores, comediantes y seguidores de la televisión mexicana. Sin embargo, uno de los momentos que más impacto ha generado fue la forma en que María Elena Saldaña, famosa por su personaje de ‘la Güereja’, recibió la noticia.

Mientras ofrecía una entrevista a medios de comunicación, los reporteros le preguntaron sobre el fallecimiento de la actriz. La sorpresa fue inmediata, pues Saldaña desconocía por completo lo ocurrido. Visiblemente desconcertada, la actriz interrumpió al periodista y respondió con una frase que reflejó el impacto del momento: “No sabía. ¡Ay, no me digas eso!”

La noticia la dejó sin palabras durante varios segundos. Conforme comprendió la gravedad de lo ocurrido, la actriz no pudo contener la emoción y terminó nostálgica ante las cámaras.

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María Elena Saldaña / Redes sociales

¿Qué dijo María Elena Saldaña sobre María Alicia Delgado tras su muerte?

Luego de procesar la noticia sobre la muerte de María Alicia Delgado, María Elena Saldaña recordó con cariño a la actriz, a quien describió como una persona trabajadora y apreciada dentro del medio artístico.

Conmovida por la situación, la comediante dedicó unas palabras que reflejaron el afecto que sentía por ella: “Una linda compañera, una gran mujer y una persona muy trabajadora”.

Durante años coincidieron en los foros de televisión, especialmente dentro de la barra de comedia mexicana que marcó a varias generaciones. Por ello, el inesperado momento generó una enorme ola de empatía entre los usuarios de redes sociales.

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¿De qué murió María Alicia Delgado, actriz de ‘Derbez en cuando’?

La noticia del fallecimiento de María Alicia Delgado fue dada a conocer inicialmente por la periodista María Luisa Valdés y posteriormente confirmada por Televisa Espectáculos.

A través de redes sociales se publicó el siguiente mensaje: “Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”.

Horas más tarde comenzaron a surgir más detalles sobre los problemas de salud que enfrentaba la actriz. De acuerdo con información compartida por personas cercanas, Delgado luchaba contra un agresivo cáncer de páncreas que ya presentaba complicaciones.

Fue Yodi Marcos, amiga cercana de la actriz y esposa de Carlos Bonavides, quien reveló que la enfermedad se encontraba en una etapa muy avanzada cuando finalmente fue diagnosticada. Según explicó, María Alicia había presentado malestares desde tiempo atrás, pero no acudió oportunamente a recibir atención médica.

“Desgraciadamente el cáncer era de los peores que hay y era una persona muy necia y muy miedosa, nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal”. Yodi Marcos

La también amiga de la actriz detalló que, cuando finalmente acudió al hospital por fuertes dolores abdominales, los médicos descubrieron que el cáncer ya había hecho metástasis. Incluso reveló que la actriz rechazó algunos procedimientos recomendados por los especialistas: “Hace tres semanas yo llegué a su casa y ella tenía mucho dolor y la llevé a emergencias y ahí nos dijeron que tenía agua en el estómago y en un pulmón (...) El doctor Granados nos indicó que tenía que hacerle una punción para sacarle y drenarle el agua, cosa que ella no quiso, y ella me dijo que si en algún momento había que tratar de reanimarla, entubarla o cosas así que no lo permitiera”.

María Alicia Delgado murió a los 77 años / Redes sociales

¿Por qué María Alicia Delgado no quiso tratarse el cáncer y qué preocupación tenía por su hijo?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras la muerte de María Alicia Delgado es que la actriz habría sido renuente a recibir tratamientos médicos para combatir la enfermedad. De acuerdo con testimonios cercanos, el temor a los procedimientos médicos y las complicaciones derivadas del cáncer influyeron en varias de sus decisiones. Además, existía una preocupación constante en su vida: el bienestar de su hijo Rafael, quien presenta sordera y requiere apoyos especializados para mejorar su calidad de vida.

En una entrevista previa, la propia actriz habló sobre la necesidad de continuar trabajando para cubrir esos gastos: “Mi hijo ya tiene 28 y gracias a Dios está por terminar la carrera de diseño gráfico. Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón”.

Las declaraciones han cobrado especial relevancia luego de su fallecimiento, pues muestran la preocupación que tenía por garantizar el futuro y la estabilidad de su hijo.

¿Qué pasará con Rafael, hijo de María Alicia Delgado, tras la muerte de la actriz?

Tras el funeral de María Alicia Delgado, su hijo Rafael agradeció las muestras de cariño recibidas por parte del público y de la prensa durante este difícil momento. Sin embargo, una de las mayores incógnitas era quién estaría al pendiente del joven, pues la actriz siempre manifestó preocupación por su bienestar.

De acuerdo con Yodi Marcos, esa inquietud fue abordada desde antes del fallecimiento de la comediante. La actriz le pidió personalmente que cuidara de Rafael si algún día ella faltaba.

Por ello, Yodi confirmó que cumplirá la promesa realizada a su amiga: “Yo le hice la promesa de que voy a estar pendiente de él. Gracias a Dios, con los años que hemos tenido de convivencia, siempre ha habido un acercamiento. Rafa me ve como su mamá también, se lleva muy bien con Tadeo”.