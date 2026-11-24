El pasado 30 de octubre, se confirmó la muerte del bebé de Alfredo Ríos, mejor conocido como ‘el Komander’. A casi un mes del trágico suceso, el cantante reaparece ante los medios y revela cómo está lidiando con su pérdida. Esto fue lo que dijo.

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El Komander de luto por la muerte de su bebé / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte del bebé de Alfredo Ríos ‘el Komander’?

Fue a través de redes sociales que ‘el Komander’ dio a conocer la muerte de su bebé. El cantante compartió una fotografía junto a su pequeño con un moño negro y un mensaje religioso. De igual forma, su equipo laboral colocó el siguiente mensaje:

“Todo el equipo de trabajo de Alfredo Ríos ‘el Komander’ lamenta con profunda tristeza y comparte su dolor por el sensible fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila. Descanse en paz”.

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre la causa del fallecimiento. En tanto que el artista pospuso algunos de sus conciertos y ha expresado el gran dolor que siente por su pérdida. Ha escrito comentarios como:

“Dios te recoja, chaparrito. Te amamos mucho”

“Te amamos, mijo. Todos. Gracias por todo”

El funeral se llevó a cabo días después. A través de redes sociales, se filtraron imágenes del evento. En el material, se podían ver algunas coronas de flores.

Cuando regresó a los escenarios, el cantante hizo una breve pausa para hablar un poco de su luto y dedicarle una canción al menor. No pudo evitar romper en llanto, mientras que los presentes trataban de darle ánimos.

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Funeral del hijo del Komander / Redes sociales

El Komander habla sobre la muerte de su bebé

Hace poco, ‘el Komander’ tuvo un encuentro con la prensa. Durante el encuentro, fue cuestionado sobre la muerte de su bebé. El cantante comenzó agradeciendo el cariño y comprensión de los fanáticos.

También admitió que ni él ni su esposa se encuentran bien anímicamente, pero están trabajando en sobrellevar su pérdida. Aunque no quiso ahondar en lo que habría causado el deceso de su pequeño, aseguró que pudieron despedirse de él.

“Cuando pasó la situación, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, lo que estaba en nuestras manos. Tuvimos la oportunidad de despedirnos, de despedirlo y darle cristiana sepultura, en compañía de la familia. Rodeados de mucho amor. El trabajo es mi terapia”. El Komander

Destacó que la religión y su red de apoyo lo han ayudado a lidiar con todo esto: “Tratando de entender los designios de Dios”. Finalmente, indicó que les recomendaron buscar ayuda profesional. Dejó ver que él se refugiaba en el “trabajo” y que apoyaba cualquier decisión que tomara su esposa para sobrellevar su duelo.

¿Cuántos hijos tiene Alfredo Ríos ‘el Komander’?

Alfredo Ríos ‘el Komander’ tuvo un total de ocho hijos, incluyendo al que falleció en octubre, producto de parejas diferentes. Su esposa actual se llama Arely Ávila. Con ella procreó dos hijos en total.

En varias ocasiones, el cantante ha reconocido que es un “hombre de familia”. También mencionó que le gusta estar cerca de ellos y no “regañarlos” demasiado, pues considera que cada uno debe aprender de sus errores.

“Uno nunca termina de aprender a ser padre, crecen los hijos y trata uno de hacer lo mejor que uno puede…Cuando trabaja uno fuera, los ves poco y como llegar y regañar está medio cabrón”, sentenció.

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